Científicos desarrollan el primer análisis de sangre que detecta cáncer en el cerebro

Un equipo de científicos ha desarrollado el primer análisis de sangre en el mundo que detecta el cáncer cerebral. Gracias a este avance, las cirugías empleadas hasta ahora para la detección de estos tumores, que son altamente invasivas y riesgosas, podrían evitarse. Te contamos los detalles.

Nelofer Syed, autor principal del estudio, afirmaba a través de un comunicado que cree que "esto es una primicia mundial, ya que actualmente no existen pruebas no invasivas ni no radiológicas para este tipo de tumores". Para llevar a cabo la investigación, publicada en el International Journal of Cancer, participaron pacientes con cáncer cerebral tratados en el Centro de Excelencia de Investigación de Tumores Cerebrales.

Biopsia líquida

Los expertos decidieron llamar a esta prueba "biopsia líquida". Se trata de un análisis de bajo coste que aceleraría los diagnósticos de tal forma que, en caso de padecer cáncer, los pacientes podrían iniciar los tratamientos correspondientes para acabar con él lo antes posible y de esta forma aumentar las tasas de supervivencia.

La prueba de sangre ayudará especialmente a los pacientes con tumores considerados "inaccesibles", es decir, aquellos que estén ubicados en zonas del cerebro muy profundas. Este tipo de cáncer cerebral afecta a miles de personas en todo el mundo cada año. En Reino Unido (país donde se ha creado la prueba), por ejemplo, es el tipo de cáncer con mayor mortalidad en niños y adultos menores de 40 años.

Tras observar que la prueba tiene futuro, sus responsables realizarán ahora ensayos más amplios. La Asociación de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) ha calificado la investigación como una "terapia innovadora". En la práctica, esto ayudaría a que el análisis esté disponible más rápido para los pacientes de este país.

Los primeros estudios comprobaron que este test para el cáncer cerebral puede diagnosticar con precisión los tumores gliales. Es un tipo de tumor particularmente peligroso, porque puede crecer hasta presionar el cerebro o el tejido de la médula espinal.

Si tienen éxito con los nuevos ensayos, la prueba para el cáncer cerebral podría implementarse en los centros de salud dentro de dos años.