Una científica suiza asegura que bajo el CERN hay un portal a otra dimensión: la verdad que hay detrás

El CERN (Centro Europeo para la Investigación Nuclear o Laboratorio Europeo de Física de Partículas Elementales) es el mayor laboratorio de física de partículas del mundo. Posee un gran campo magnético que acelera los protones dentro de un túnel circular a energías muy elevadas. Esto facilita choques entre ellos que dan lugar a la formación de nuevas partículas. Dado que la energía a la que se someten es tan alta que no se había explorado antes, se pueden descubrir nuevas partículas elementales, como pasó con el famoso bosón de Higgs en 2012.

El bosón de Higgs | CERN

Desde su creación, el CERN ha sido objeto de numerosas teorías de conspiración, y recientemente, nuevas afirmaciones sugieren que bajo el acelerador de partículas del CERN hay una puerta a otra dimensión por la que entran y salen criaturas de otros mundos. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto?

Es falso. Desde el CERN han asegurado que no hay ningún portal a otra dimensión bajo sus instalaciones. Han insistido en que los experimentos del acelerador de partículas están destinados únicamente a comprender mejor la formación de la materia y los orígenes del universo. Pero no tienen la intención de buscar otros mundos. Además, aunque quisieran, no es tan sencillo.

Las declaraciones sobre la existencia de la puerta a otra dimensión provienen de la doctora Astrid Stuckelberger, una científica suiza. Y la realidad es que Stuckelberger ni siquiera trabaja en el CERN. Se dedica a la salud pública y forma parte del consejo de ética de la Organización Mundial de la Salud.

Tal y como explicó en su día el profesor de física de la Universidad de Buffalo Dejan Stojkovic al medio USA Today, para abrir una puerta a otra dimensión sería necesario un acelerador de partículas del tamaño del universo. "Para crear esto en la Tierra necesitaríamos primero la formación de agujeros negros. Eso, incluso a nivel microscópico, requiere una cantidad de energía tan alta que no es posible alcanzarla con el campo magnético del CERN", aseguró.