Un experto asegura que los extraterrestres podrían estar mandándonos mensajes, pero no podemos escucharlos

La posible existencia de vida extraterrestre es una idea que lleva rondando cientos de años en las cabezas de los expertos. Se han realizado muchos estudios a lo largo de la historia para tratar de encontrar el más mínimo indicio. Sin embargo, todos los intentos llevados a cabo hasta ahora no han dado su fruto, pero no porque no existan los extraterrestres, sino porque no podemos captar sus mensajes. Al menos esa es la conclusión de experto científico. Te contamos los detalles.

Se trata de Latham Boyle, un físico teórico de la Universidad de Edimburgo. En un reciente estudio, publicado en arXiv, sugiere que los extraterrestres podrían estar intentando comunicarse con la Tierra utilizando sistemas de comunicación cuántica y que la Tierra no puede captar los mensajes hasta que no desarrolle esta tecnología.

Qué es la comunicación cuántica

La comunicación cuántica combina las matemáticas de la probabilidad con las leyes de la física para entender el funcionamiento de las ondas de luz, que pueden cambiar de estado y moverse aleatoriamente. Por el contrario, la mecánica clásica utiliza las ondas electromagnéticas para enviar el mensaje.

La tecnología cuántica hace que los mensajes sean mucho más complejos y difíciles de interceptar si, como en nuestro caso, se carece de la tecnología adecuada.

Y es que, según Latham, la Tierra no cuenta con la tecnología necesaria y tampoco es viable diseñarla a corto plazo. Según sus cálculos, la antena de transmisión y recepción de este tipo de mensajes tendría que tener más de 100 kilómetros de ancho para asegurar que las señales sobrevivieran al viaje.

La solución de Boyle

Ante este supuesto problema, Boyle propone modificar las características de los fotones para transferir información legible a través de los millones de kilómetros de la nada interestelar. Este sistema permitiría transmitir sonidos, imágenes y texto a la velocidad de la luz con pocas pérdidas en el camino.