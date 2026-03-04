La ciencia explica por qué el talco podría estar relacionado con estos dos tipos de cáncer

El talco, un mineral natural ampliamente utilizado en cosméticos, productos para bebés y polvos corporales, ha sido objeto de atención científica y legal debido a su posible relación con algunos tipos de cáncer.

Este mineral se encuentra en la naturaleza cerca del asbesto, un conocido agente cancerígeno, y en ocasiones puede contaminarse con él durante la minería o el procesamiento industrial. Esa contaminación con asbesto está claramente vinculada a un mayor riesgo de cáncer de ovario, mesotelioma (cáncer que afecta a los pulmones) y otros tipos de cáncer que afectan a los órganos reproductivos cuando se inhala.

Polvos de talco | iStock

Respecto a los cánceres reproductivos, varios estudios han investigado la relación entre el uso de talco en la zona genital y el riesgo de cáncer de ovario. Algunas investigaciones observacionales han encontrado un incremento leve del riesgo entre quienes usaron talco con frecuencia, aunque otros estudios no han hallado una asociación clara, lo que complica establecer una relación causal definitiva.

Debido a estas evidencias mixtas, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), parte de la Organización Mundial de la Salud, ha clasificado el talco como "probablemente carcinogénico para humanos" (grupo 2A), especialmente por la posible asociación con el cáncer de ovario, aunque la evidencia en humanos todavía es limitada.

Mientras continúa la investigación, expertos recomiendan precaución en el uso de productos con talco y considerar alternativas, sobre todo cuando se aplican en zonas donde podrían provocar exposición directa prolongada.