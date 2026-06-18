Un asteroide potencialmente peligroso pasará cerca de la Tierra este mes: será su aproximación más cercana en más de 400 años

Un asteroide catalogado como potencialmente peligroso protagonizará uno de los acercamientos más destacados de 2026. Se trata de 152637 (1997 NC1), un objeto descubierto por la NASA en 1997 que pasará cerca de la Tierra el próximo 27 de junio, en lo que será su aproximación más cercana a nuestro planeta en más de cuatro siglos.

A pesar de su clasificación, los expertos descartan cualquier riesgo de impacto. El asteroide se situará a unos 2,5 millones de kilómetros de la Tierra, una distancia equivalente a unas 6,5 veces la que separa nuestro planeta de la Luna. Aunque pueda parecer lejana, en términos astronómicos se considera un acercamiento relativamente próximo.

Lo más llamativo de este encuentro no es solo la cercanía, sino su rareza. Según los cálculos orbitales de la NASA, el objeto no había pasado tan cerca desde, al menos, el año 1600 y no volverá a hacerlo hasta 2133. Además, durante esos días podría alcanzar una magnitud cercana a 10, suficiente para ser observado con pequeños telescopios de aficionado e incluso con prismáticos adecuados bajo cielos oscuros.

Los científicos aprovecharán esta oportunidad para estudiar mejor sus características. Las estimaciones actuales sitúan su tamaño en torno a los 900 metros de diámetro, aunque algunos modelos sugieren que podría ser considerablemente mayor. Para resolver esta incógnita, la NASA planea utilizar el radar de Goldstone, una herramienta capaz de obtener información detallada sobre su forma, tamaño, rotación y trayectoria.

Aunque el paso de 152637 (1997 NC1) será completamente seguro, sí representa una excelente oportunidad para los astrónomos. No todos los días un asteroide de estas dimensiones visita las inmediaciones de la Tierra y, en este caso, habrá que esperar más de un siglo para volver a verlo tan cerca.