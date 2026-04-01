El animal que desafía las leyes de la biología

Existe en la Tierra un animal de lo más curioso por su poderosa resistencia por ello se estudia en campos como la astrobiología o la medicina, apenas mide un milímetro pero es uno de los más resistentes. Se trata del Tardígrado o el Oso de Agua.

Su resistencia es extrema ya que puede sobrevivir congelado hasta 273 grados centígrados bajo cero, hervido a 150 grados, aplastado por presiones seis veces más fuertes que las del fondo del océano o en el vacío del espacio sin oxígeno y bajo una radiación letal.

¿Cómo es posible esta resistencia? La clave está en la criptobiosis y ese que estos animales son capaces de reducir su actividad metabólica al 0,01%. Esto implica que se deshidraten y se quedan como en un estado pausado, se "apagan". De esta forma pueden incluso sobrevivir décadas. No obstante aunque parezcan pequeños granos de arena inertes, tan solo necesitan una gota de agua para "revivir". Y es que estos animales suelen estar en lugares húmedos como musgo, líquenes, tierra húmeda, agua dulce e incluso en tejados y macetas.