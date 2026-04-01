Alimentos que ayudan a atenuar la alergia estacional

¿La llegada de la primavera te hace estornudar sin parar? Aunque no existe un alimento milagroso que elimine las alergias estacionales, ciertos productos pueden ayudar a aliviar sus molestos síntomas. Adoptar una dieta equilibrada, rica en nutrientes antiinflamatorios, puede ser una aliada natural en el manejo de estas reacciones. Por ejemplo, frutas como la naranja, el pomelo o el kiwi, por su alto contenido en vitamina C, pueden actuar como un antihistamínico suave y natural, como sugiere una investigación publicada por la National Library of Medicine, que estudia la relación entre esta vitamina y enfermedades respiratorias, inmunológicas y alérgicas.

Además de la vitamina C, otros compuestos naturales muestran potencial beneficioso frente a las alergias. Es el caso de la quercetina, un flavonoide presente en alimentos como la cebolla, el ajo y las manzanas, que ha sido objeto de estudios por su capacidad antiinflamatoria y moduladora del sistema inmunológico. Investigaciones recogidas también en la National Library of Medicine indican que este compuesto podría ayudar a reducir las respuestas alérgicas en el organismo, aunque su efecto puede variar según cada persona y otros factores ambientales.

Por otro lado, alimentos como los pescados grasos, ricos en ácidos grasos omega-3, se han asociado con una disminución en la inflamación general del cuerpo, lo que podría tener un efecto positivo en quienes sufren de alergias estacionales. Asimismo, el consumo de miel local se ha popularizado como un posible método para mejorar la tolerancia al polen de la zona, aunque la evidencia científica que respalda su eficacia es aún limitada. Siempre es recomendable consultar con un especialista antes de incorporar nuevos alimentos con fines terapéuticos en la dieta.