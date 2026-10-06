Alerta sanitaria en Rusia por peste tras la muerte de una trabajadora de un laboratorio: ¿cómo se contagia y cuáles son sus síntomas?

La muerte de una trabajadora de un instituto especializado en la investigación de la peste en Siberia ha provocado una alerta sanitaria en Rusia. Cerca de 200 personas han quedado bajo vigilancia médica, aunque no se ha confirmado que la fallecida tuviera peste ni que se produjera una fuga en el laboratorio. Las autoridades investigan lo ocurrido y, con la información disponible, la OMS considera bajo el riesgo para la población general.

¿Qué es la peste y cómo se contagia?

La peste es una enfermedad infecciosa causada por la bacteria Yersinia pestis, que circula principalmente entre pequeños mamíferos y sus pulgas. Aunque se asocia a las grandes epidemias de la Edad Media, sigue existiendo y puede afectar a los seres humanos.

La infección puede transmitirse por la picadura de pulgas infectadas o por el contacto con animales enfermos. La forma neumónica, que afecta a los pulmones, también puede contagiarse entre personas mediante gotículas respiratorias durante contactos cercanos.

Síntomas

Los síntomas dependen de la forma de la enfermedad, pero pueden incluir fiebre repentina, escalofríos, dolor de cabeza y debilidad. La peste bubónica provoca inflamación dolorosa de los ganglios linfáticos, mientras que la neumónica puede causar tos, dolor en el pecho y dificultad para respirar.

Esta última forma puede evolucionar rápidamente y llegar a ser mortal si no se trata a tiempo. No obstante, estos síntomas también aparecen en otras enfermedades, por lo que es necesario realizar pruebas específicas para confirmar el diagnóstico.

Tratamiento

La peste puede tratarse con antibióticos, y comenzar el tratamiento cuanto antes resulta fundamental para mejorar las posibilidades de recuperación. En los casos graves puede ser necesaria la hospitalización.

Las personas que hayan tenido contacto estrecho con un caso confirmado también pueden necesitar vigilancia médica y, en función del riesgo, tratamiento preventivo.

Por el momento, la investigación en Rusia continúa y no hay confirmación de un brote de peste. Las autoridades deberán aclarar qué provocó la muerte de la trabajadora y si existió realmente algún riesgo de exposición a la bacteria.