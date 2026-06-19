Alerta por el pez araña: cómo reconocerlo, qué hacer si te pica y cómo evitarlo

Muchas playas españolas han alertado ante la presencia de una criatura poco común: el pez araña, también llamado pez escorpión. No es agresivo ni busca el enfrentamiento, pero cuenta con un mecanismo de defensa muy eficaz: espinas cargadas de veneno en su aleta dorsal, que se activan en forma de autodefensa cuando alguien lo pisa, causando un gran daño.

La estrategia de supervivencia de este animal es el camuflaje total. Se entierra en la arena y deja apenas una porción mínima de su cuerpo a la vista, lo justo para ocultarse en el entorno. Combinado con su tamaño pequeño, esto explica por qué tantas picaduras ocurren sin previo aviso, incluso en tramos de playa donde el agua apenas cubre los pies.

¿Qué hacer ante una picadura?

El veneno del pez araña pierde fuerza con el calor, por lo que el tratamiento inmediato consiste en sumergir la zona afectada en agua caliente, entre 45 y 50 grados, durante 60 a 90 minutos. Esta acción reduce considerablemente el dolor, que suele aparecer de forma intensa y repentina.

Una vez aplicado el calor, el siguiente paso es buscar atención médica. Un profesional debe revisar la herida, confirmar que no queden restos de espina y descartar otras complicaciones. Tocar la zona o intentar retirar la espina por cuenta propia puede empeorar la lesión.

¿Cómo prevenir la picadura?

No hay garantía total contra una picadura, pero sí te dejamos unos consejos que ayudan a prevenirla:

Caminar con cuidado, sin pisar fuerte, en tramos arenosos de poca profundidad.

Llevar calzado de agua al adentrarse en la orilla o el fondo marino.

Mirar bien el suelo antes de meterse al mar.

Respetar las indicaciones de los socorristas y la cartelería de la playa.

Evitar tocar cualquier pez que aparezca varado en la arena.

Esta especie no es nueva en las costas españolas ni representa una invasión: convive con los bañistas desde hace décadas. La temporada pasada, fue el dragón azul el que acaparó las alertas en estas mismas playas. La conclusión se repite cada verano: entender los riesgos del mar es la mejor manera de disfrutarlo sin sobresaltos.