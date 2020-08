WhatsApp te dejará personalizar el fondo de pantalla de cada uno de tus chats, ¿sabes cómo?

Los fondos de pantalla para chats de WhatsApp son una de esas funciones que los de Facebook tienen pendientes de mejorar desde hace años. Al margen de los poquitos que van añadiendo de vez en cuando con cuentagotas, existe una aplicación que lleva sin actualizarse más de nueve años y que aparece disponible para descargar dentro de la Play Store de Google a día de hoy. Un hecho que viene a indicarnos cuál ha sido el interés de la compañía por atender una de las demandas más importantes de sus usuarios, que no es otra que la de permitirnos personalizar mucho más la aplicación, recurriendo a fondos de pantalla diferentes en función del chat o el grupo en el que escribamos. Ahora mismo, WhatsApp solo nos ofrece la posibilidad de cambiar un wallpaper de forma generalizada, en todas las conversaciones, por lo que llegan a producirse algunos malos entendidos, con consecuencias desastrosas, en el momento en el que, sin darnos cuenta, escribimos algo que no debemos en el chat equivocado.

Al fin y al cabo esos problemas se producen porque todos los chats parecen iguales y no hay diferencias salvo en el nombre que aparece arriba. Así que esta nueva función que ya había sido avistada en la versión de iOS, y ahora también en Android, por los chicos de WABetaInfo viene a socorrernos para evitar esos momentos embarazosos que tarde o temprano terminamos por protagonizar. ¿O no os han pillado nunca en un renuncio criticando a alguien dentro de un conversación donde estaba presente el aludido?

Sin fecha de lanzamiento estimada

Estos fondos de pantalla personalizados para cada uno de los chats de conversación han sido vistos en la versión 2.20.199.5 de la beta para Android, donde puede verse una función específica para cambiar el wallpaper en un chat concreto. Seguramente esta función podamos configurarla dentro del menú del propio grupo o conversación, tal y como es posible incluir una foto diferente, o un tono de llamada y aviso en un contacto específico.

📝 WhatsApp beta for Android 2.20.199.5: what’s new?

Under development: different wallpapers based on the theme!

Tips for an updated WhatsApp Wallpaper app version after 9 years?

In future different wallpapers for different chats as well (spotted on iOS)https://t.co/Ll6RfQAELo