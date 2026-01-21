El nuevo diseño de Android Auto comienza a llegar a los conductores

Sin duda es uno de los sistemas operativos más populares del mercado, y es que son decenas de millones de automóviles los que cuentan con Android Auto como sistema operativo para su tecnología de info entretenimiento. Y ahora Google está liberando una nueva actualización, que nos ofrece un diseño renovado, que estamos seguros va a ser bienvenida por los usuarios, porque no solo mejora a nivel visual, sino también operativo, mejorando la manera en que interactuamos con el vehículo, siempre de la manera más segura.

Comienza el despliegue

El estreno de Android 16 viene acompañado de la nueva Media Playback Template, que es algo así como una nueva plantilla visual que cambia el diseño de la interfaz de Android Auto. Y lo hace para bien como no podía ser de otra manera, ya que se caracteriza por contar con el lenguaje visual de Material 3 Expressive, que introduce estos elementos tan reconocibles como las barras de progreso onduladas que ya hemos visto en los smartphones y tabletas Android con la última versión del sistema operativo.

Lo que más van a notar los conductores es la nueva ubicación de botones de reproducción Play/Pause, Pista Anterior, Pista Siguiente que solían estar centrados en la tarjeta de medios. Con esta nueva versión, Google ha trasladado los controles esenciales hacia el lado izquierdo de la tarjeta. Ahora nos encontramos a la izquierda Play/Pausa y el cambio de pistas. Y a la derecha, los botones secundarios específicos de la app, que incluyen la acción de dar un Me gusta, Aleatorio o el característico menú de tres puntos. Ahora bien, esto es algo que irá mejorando y estará más presente en el sistema operativo a la vez que los desarrolladores van implementando la nueva API con esta plantilla visual.

Por tanto, podemos esperar que independientemente de las plataformas que usemos, todas las apps tengan la misma disposición de sus controles. Esto es algo esencial en un sistema operativo como Android Auto, ya que de esta forma los conductores saben dónde está siempre cada botón, y esto les resta distracciones al volante. Es lógico por tanto que ahora Google imponga este diseño homogéneo para todos los desarrolladores.

Como resultado, vamos a poder disfrutar de contenidos en una plantilla común, todos los reproductores tendrán la misma estructura, la misma ubicación de botones y el mismo comportamiento. Esto mejora la seguridad vial al hacer la interfaz predecible. Cuando hablamos de una parte importante de la reproducción, como el arte de Álbum, la carátula del disco o canción ahora tiene un protagonismo mayor y mejor integración con el fondo, que adopta colores difuminados basados en la imagen.

Con la versión Android Auto 16 ya desplegándose en el canal estable, parece que la llegada de esta versión para todos es prácticamente inminente. El despliegue de esta nueva versión del sistema operativo será gradual, y por tanto, deberíamos estar preparados, contando con la app actualizada para que todo esté dispuesto para la nueva versión del software.