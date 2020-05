Estaba cantado que Spotify, tras poner sus ojos en nuestros perros, gatos y hámsters a los que ofreció playlist musicales hace unos meses, iba a expandir su influencia hacia aquellos que, al fin y al cabo, son el futuro de su negocio. Las nuevas generaciones que se van sumando y a los que es recomendable ir haciéndoles partícipes de una plataforma musical, para que se acostumbren a su uso.

Y es que tan importante como un buen servicio, o los millones de temas musicales disponibles, es acostumbrar a los más pequeños de la casa a un interface concreto, a una forma de navegar por la música, etc. Para que al hacerse mayores su paso de la versión Kids de Spotify a la normal sea completamente natural.

Llegan nuevas funciones de control parental

De todas formas, cuando Spotify Kids se anunció hace algunas semanas, las primeras funciones fueron enfocadas a los más pequeños, que podrían acceder a álbumes, temas musicales y playlists específicas por lo que ahora, desde la plataforma, han preferido centrarse en los padres, en los tutores, en los que deben vigilar cuál es su actividad y los contenidos que están consumiendo.

Es por eso que en la actualización de hoy mismo, Spotify Kids ha añadido dos funciones concretas: la selección y personalización de todo lo que nuestro hijo puede escuchar, para que no acceda a esos contenidos que consideramos como no recomendados para ellos, y la posibilidad de vigilar el histórico de todo lo que ha escuchado dentro de la plataforma, para comprobar si se ha salido de lo marcado y se ha puesto a reproducir algún tema, álbum, playlist o cuento que no aprobamos.

Sea como fuere, ha ayudado mucho para añadir estas funciones, y sobre todo ponerlas en manos de los padres, las pruebas beta que ha llevado a cabo Spotify en dos países, Japón y Alemania, donde afirma que se priorizaron "la seguridad y el control parental. Entre canciones de cuna y cuentos para que los niños más pequeños se apropien de canciones populares [...] la aplicación se puede adaptar a las necesidades de su hijo".

Como ya sabréis, Spotify Kids está disponible para todos los suscriptores de Premium Family tanto en móviles iOS como Android, y estas nuevas funciones otorgan permisos de bloqueo sobre el contenido que escuchan los más pequeños de la casa. ¿Que vemos que hay algo que no queremos que sigan reproduciendo?, pues lo bloqueamos y listo, así como cualquier otro tema relacionado. Todo este sistema de control se lleva a cabo con un código PIN que solo debe conocer el adulto, para evitar que el propio niño quite todas las restricciones que le marquemos.

Decir por último que, por desgracia, Spotify Kids no está disponible en España aunque aprovechando la actualización de hoy, ha llegado a más países, lo que nos hace suponer que está al caer. Y es que a todos aquellos territorios que recibieron este servicio originalmente se han unido Francia, Australia, Irlanda, Suecia, Dinamarca, Reino Unido, Nueva Zelanda, México, Argentina, Brasil, Estados Unidos y Canadá.