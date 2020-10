¿Sabes cómo ocultar tus gustos musicales de las recomendaciones que te ofrece YouTube?

No sabríamos decir si es bueno que una empresa sepa tanto de nosotros, aunque jure y perjure que lo hace para que los servicios que nos ofrece sean lo más cercanos a nuestros gustos, pero llega un momento en el que no queremos recibir tantas notificaciones con sugerencias que, o bien conocemos, o bien ya nos tienen un poco saturados. Así que si queréis disfrutar de un entorno más natural, tranquilo y menos centrado en eso que escuchamos todos los días, ya podéis desactivarlo en YouTube Music con un solo clic.

Se trata de una función de YouTube Music que se encarga de decirle luego a YouTube qué artistas, canciones o géneros musicales más nos gustan. Con esos datos, la plataforma de vídeos nos prepara una portada personalizada, solo para nuestros ojos, y creada a partir de cosas que sabe que nos gusta disfrutar, lo que incluye esas tendencias, géneros o artistas que ya vemos a diario en la app musical.

El resultado de ese trabajo del algoritmo es que nos vamos de YouTube Music a YouTube y hay ocasiones en las que parece que seguimos en el mismo sitio. Como si no nos hubiéramos movido, por lo que si no queréis que esas recomendaciones no os persigan, solo tenéis que seguir unos sencillos pasos para desactivarlas.

Vamos a eliminar de YouTube nuestros gustos (solo algunos)

La función que acaba de introducir YouTube Music se llama "Mostrar música que te guste en YouTube", y es muy seguro que a esta hora ya la tengáis disponible en vuestra cuenta. Para encontrarla debéis ir a Chrome, o al cliente de escritorio, pulsar en el icono de vuestro avatar en la parte superior derecha del menú y a continuación seleccionar "Configuración".

Elimina tus gustos musicales en YouTube Music de la 'home' de YouTube. | Tecnoxplora

Os aparecerá una nueva ventana como la que tenéis justo encima y, sin hacer nada, os daréis de bruces con esa función que está integrada dentro de la pestaña "General". Como podéis ver por las indicaciones, por defecto viene encendida por lo que si queréis quitarla solo tenéis que pulsar en el switch y listo. Ahora, cuando accedáis a YouTube, todos esos módulos con artistas, álbumes y temas habrán desaparecido y solo os recomendarán contenidos de vídeo de la plataforma.

Este cambio no solo afecta a los usuarios que tienen una suscripción premium tanto de YouTube Music como de YouTube, sino a todos los que la usan de forma gratuita, almacenando sus canciones en la nube de los de Mountain View. Por lo que os recomendamos hacerlo si la portada de la app en el móvil no deja de mostrar sugerencias y temas que soléis escuchar ya en la otra aplicación.

Recordad que tanto YouTube Music como YouTube comparten la misma suscripción, por lo que si pagas por no ver anuncios antes, durante y después de los vídeos, te llevarás de regalo los millones de canciones que tienen en su plataforma de streaming. Una manera de potenciar un servicio que sigue muy lejos de Spotify, que hoy ha comunicado que cuenta con más de 144 millones de usuarios de pago en todo el mundo.