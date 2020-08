¿Quieres guardar directos de Instagram? Te mostramos cómo hacerlo

Con el Covid-19, tanto en España como en el resto del mundo, hay un aspecto que se va a quedar con nosotros mucho tiempo, y es el distanciamiento social. Y esto lo vamos a poder seguir haciendo con muchas de las rutinas que hemos adquirido estos meses, como es el de mantener la distancia con la ayuda de la tecnología y las herramientas virtuales para socializar. En Instagram muchos usuarios, sobre todo de gente influyente empezó a utilizar con más frecuencia la función de directos.

Los vídeos en directo que los usuarios de la red emiten en cualquier momento y al que los seguidores se pueden unir para ver e incluso interactuar a través de mensajes. Esto ha sido una forma para muchos entrenadores, influencers, famosos en general de no perder contacto con su público. Eso sí, hay una cosa que te puede fallar si consumes estos directos, si no te unes en el momento de la retransmisión, puede que no tengas más opciones para poder verlo. Para ello te vamos a mostrar cómo descargar vídeos en directo de Instagram.

Instagram | Photo by Kate Torline on Unsplash

Inicialmente, solo era posible ver videos en vivo o en tiempo real en Instagram durante la transmisión, pero a medida que pasaba el tiempo, la red social en sí misma le brindaba la posibilidad de compartir su vida de 24 horas en una "historia". Por lo tanto, muchas personas están pensando en cómo descargar directo en vivo de Instagram en dispositivos móviles para que puedan verse en cualquier momento y en cualquier lugar.

Cómo descargar tus propios vídeos en directo de Instagram

Instagram ha agregado la capacidad de descargar videos en tiempo real a los propios creadores de una manera rápida y fácil. Para esto, todo lo que tenemos que hacer es transmitir el video o en vivo en las redes sociales, y una vez hecho esto, podemos elegir guardarlo en el dispositivo móvil.

Para esto, después de la transmisión, veremos cómo se mostrará el botón Guardar en la esquina superior derecha. Por lo tanto, si hace clic en él, el video en vivo se guardará automáticamente en la galería del teléfono para que podamos verlo o compartirlo en cualquier momento.

Lo único que se puede descargar es el video, por lo que no recibiremos “Me gusta”, comentarios o números de audiencia.

Descargar vídeos en directo de otras personas

En el caso de que queramos descargarnos el directo de otros usuarios es cuando tenemos problemas, ya que la Instagram, no permite esta opción. Aún así, tenemos la suerte de que el mercado de las apps, tenemos muchas buenas opciones disponibles para suplir esta carencia.

Hay aplicaciones para descargar lives de otros usuarios en Instagram como AZ Screen Recorder, que nos ayudaran. Es una aplicación diseñada para grabar todo lo que hacemos en pantallas móviles, por lo que nos permite grabar videos de Instagram en vivo que cualquier usuario está transmitiendo.