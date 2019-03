Cómo guardar los stickers que otros te envíen por WhatsApp

En una de sus recientes actualizaciones, WhatsApp añadió los stickers, unos emoticonos animados que son capaces de poner la nota de humor a cualquier situación. Incluso existen aplicaciones que permiten crear stickers de tus amigos o familiares a base de tus fotografías favoritas.

Lo malo es que esas animaciones tan divertidas que tus amigos mandan por el grupo de WhatsApp no se quedan grabadas de forma automática en tu dispositivo móvil. Esto puede suponer un problema porque muchas veces nos gustaría reutilizar una animación o compartirla al instante con otros grupos.

En este tutorial en vídeo de TecnoXplora, te presentamos un truco para que puedas guardar al momento y sin ningún inconveniente todas las animaciones que recibas por esta aplicación. Da igual si se trata de perritos, de Juego de Tronos o de la cara de ese amigo que no salía bien en la foto: a partir de ahora podrás guardarlos en tu teléfono y reenviarlos a quien tú quieras.

Es un sistema rápido y muy sencillo que hasta las personas menos familiarizadas con las nuevas tecnologías pueden seguir sin ningún problema. En este tutorial te ofrecemos la herramienta para que puedas reciclar esa bonita imagen que te daba los buenos días o esa animación que tanto te hizo reír.

Además es un método totalmente seguro, pues no hay que descargar ninguna aplicación externa y no hay posibilidad de que un virus entre en tu dispositivo móvil o que el sticker se borre del teléfono. El vídeo también te da las claves para que, posteriormente, cuando los quieras volver a emplear, encontrarlos no suponga ningún problema.

