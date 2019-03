Alertan de nuevo sobre Onavo Protect: el programa espía que Facebook compró para tener acceso a tus datos

Onavo, una aplicación instalada en los teléfonos móviles para reducir el consumo de batería y proporcionar -supuestamente- una navegación segura, ha estado filtrando datos de uso de los usuarios a Facebook, que la adquirió en 2013.

Era una de las aplicaciones móviles más populares cuando los smartphones comenzaron a expandirse por todo el mercado. Onavo, de origen israelí, se dedicaba a avisarte de las apps que más datos y batería consumían, y también te prometía una navegación segura a través de su red VPN.

Su funcionamiento y sus características no pasaron inadvertidas para Mark Zuckerberg, que en 2013 la compró e integró en el ecosistema de aplicaciones de Facebook. Su misión no estaba muy clara por entonces pero cuatro años después el Washington Post (WAPO) ha desvelado qué trabajo realiza para Facebook realmente.

Onavo era, por decirlo de una manera entendible, el 'virus' que Facebook había instalado en tu teléfono móvil sin que tú lo supieras y se dedicaba a recopilar datos de tu navegación para después dárselos a la red social, de forma que sus ingenieros y sus algoritmos los 'minaran' para sacar conclusiones de ellos.

De este modo, apunta la información del rotativo estadounidense, Facebook pudo evaluar el increíble número de visitas que recibía la aplicación de Instagram y de WhatsApp, lo que le sirvió, entre otros datos, para hacerse con ellas y que pasaran a formar parte del colectivo de empresas de Mark Zuckerberg.

Ahora, las alertas que saltaron por dicha información del WAPO de este verano, regresan después de que Lance McDonald , en su perfil de Twitter, difundiera una captura de pantalla de la app espía.

¿Esto es legal?

Esto es legal o no depende para quién. Por ejemplo, para Onavo lo es -claro-, ya que en su política de privacidad se dice que la información recogida “puede ser compartida con empresas afiliadas”. Sin embargo Ashkan Soltani, el antiguo director de tecnología de la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos, afirmó en declaraciones a Wall Street Journal que no usan los datos "con un objetivo publicitario, sino como inteligencia competitiva”, por lo que no parece que estuviera muy de acuerdo con el uso que se les estaba dando.

En cuanto a Facebook, escueto como siempre en estos casos, sólo un portavoz de la compañía se aventuró a decir que otras webs y aplicaciones “llevan utilizando estos estudios de mercado desde hace años”.

Así pues, si todavía tienes instalada en tu teléfono móvil la aplicación Onavo Protect y quieres dejar de dar datos de tu uso a Facebook, lo mejor será que te la lleves a la papelera de reciclaje para siempre.