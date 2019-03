Las notas de voz llegan a Instagram: así puedes usarlas como en WhatsApp

A partir de ya mismo, las notas de voz para Instagram ya están disponibles. Al igual que se pueden enviar en WhatsApp o en Facebook Messenger, la opción ya ha llegado también para los usuarios de la red social de fotografías.

Su uso, como puedes imaginar, es bien sencillo. Tan solo te tienes que ir al apartado “Direct”, donde se encuentran los mensajes directos que te envías con otros usuarios y pulsar en el icono del micrófono que te habrá aparecido ya o lo hará en breve en la próxima actualización.

Por el momento, puedes mandar tanto audio como quieras, es decir, no tiene ningún tipo de límite temporal. Al igual que ocurre en la opción de WhatsApp, si no estás completamente seguro de que lo que has grabado quieres que sea enviado, puedes enviarlo directamente a la papelera con tan solo deslizar el dedo hacia la izquierda.

Con este movimiento, Instagram se suma al resto de aplicaciones que ya permitía esta opción walkie-talkie y que se ha demostrado que es una de las más utilizadas por todos los usuarios en las aplicaciones de mensajería instantánea.