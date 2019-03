Musical.ly: tu hijo es un crack del playback y tú sin saberlo

Querido 'millenial', ¿te acuerdas lo que hacías cuando te flipaba una canción en tu adolescencia? Hacías coreografías de los grupos de chicos y chicas en el patio del colegio, ensayabas la pose de 'frontman' de una banda de pop-rock ante el espejo o ,en tus primeras visitas a los bares, te sobrabas haciendo 'riffs' de guitarras al aire o echándote unos bailes latinos. Ojo, que estamos hablando de la era 'pre-twerking'.

Sí, tú no fuiste un nativo digital pero pilotabas de todas las redes sociales hasta que un día te sentiste mayor porque Snapchat te dio la lección de tu vida. De primeras no entendías un carajo y no te llamó la atención lo más mínimo, pero la generación Z, nativos digitales nacidos a partir de 1995, venían pisando fuerte.

Ahora resulta que los que ya nacieron con el nuevo siglo tienen un nuevo juguete favorito en forma de app, de red social y de vídeo musical y que nosotros no nos habíamos enterado: Musical.ly (Android / iOS). Es su forma de descubrir música y mostrarlo a sus colegas. Y, tranqui, es más sencillo que Snapchat.

¿Cómo va la movida?

Vídeos de quince segundos haciendo un 'playback' de Sia, recreando un baile de Beyoncé o haciendo un poco el ganso. Esta es la materia prima de la que se nutre una red social de más de 130 millones de usuarios, según unos datos oficiales que dicen que se suben más de diez millones de vídeos diariamente. Y de todos los colores: con imágenes seguidas, con microcortes como en Instagram, a gran velocidad, a cámara lenta, en 'timelapse'... se pueden ver algunas joyitas entre los 'clips' que hay.

Su funcionamiento es parecido a otras redes sociales. Tienes un 'timeline' con lo que hacen tus amigos y vídeos destacados por ubicación o por popularidad por descubrir. También tu perfil con tu información básica y links a otros servicios, además de un apartado de notificaciones y opciones de seguridad para hacer tu perfil privado.

Lo que más mola es poder hacer vídeos con una canción y subir uno que ya tengas hecho y ponerle el tema. Lo bueno es que son fragmentos de música actual, lo que es un golazo por toda la escuadra a Dubmash, y que lo usan de forma legal (tienen acuerdos con algunas multinacionales grandes como Warner).

La grabación funciona como Instagram y también incorpora filtros a posteriores, montajes sencillos, filtros para la cara como MSQRD y hasta una opción para hacer duetos con otros usuarios. No vamos a rasgarnos las vestiduras por el 'destrozo' a las canciones, pero lo cierto es que Musical.ly ya tiene a verdaderos ídolos de masas, como Baby Ariel. En el siguiente vídeo podéis ver cómo enseña a su madre a grabar una pieza en la app.

Así que, querido 'millenial' viejoven, parece que esto va en serio, porque la start-up desarrolladora lanzó en mayo del año pasado una nueva app para retransmitir en 'streaming' llamada Live.ly (iTunes / Android) y en sólo tres meses pulverizó el número de usuarios de Periscope, según un estudio de SurveyMonkey. Vale, esto último no es una gran hazaña, pero indica los niveles del fenómeno.

Y, hablando de estudios, si no os queréis quedar 'demodé' y os queréis iniciar en esto del 'playback' social tened en cuenta que esta app es una 'devoradatos' de vuestra tarifa del móvil, además de ser bastante chupadora de batería. Pero todo sea por quince segundos de fama... o por hacer un bochornoso ridículo ante tus amigos.