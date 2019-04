Mucha música y pocos euros: los planes que mejor te salen para escuchar música en streaming

Con estas dos plataformas como referencia, ¿qué opción resulta más interesante escoger atendiendo especialmente a razones económicas y de ecosistema? Como todo, y como diría el tópico gallego, depende.

Para usarlo individualmente. Si no tenemos a nadie con quien compartir planes, ambas tarifas son idénticas, 9,99 euros mensuales. En este caso, en qué ecosistema nos movamos determinará la elección. Si usamos un iPhone, un iPad, un Apple Watch, o incluso si tenemos un HomePod o pensamos comprar uno, Apple Music es la opción natural. Se integra mejor con Siri, con el propio sistema y es más fácil operar entre plataformas. Si usamos Android, Windows, Chrome OS y demás, Spotify es la opción más lógica. No obstante, si tenemos un iPhone o un iPad, y no más productos de Apple, Spotify puede ser igualmente perfecto si no usamos algunas opciones que solo ofrece Apple Music, como la reproducción de álbumes, canciones o playlists directamente desde Siri.

Para usarlo si somos estudiantes. En ambas plataformas tenemos un descuento del 50% que deja el precio en 4,99 euros mensuales si somos universitarios. Si somos estudiantes de otras ramas, solo Apple Music permite tener este descuento. Por lo demás, mismas consideraciones que en el párrafo de arriba.

Para usarlo en familia. Ambos servicios tienen planes familiares para hasta seis personas. Cuantas más añadamos, más barato nos saldrá: 7,5 euros, 5 euros, 3,75 euros, 3 euros y hasta 2,5 euros por miembro si somos seis. No obstante, cuidado: en Spotify únicamente tendremos que indicar la misma dirección postal para “demostrar” que realmente somos una familia. No compartiremos nada más. En Apple Music, habilitar esta opción no nos hace compartir únicamente el servicio de música, sino que tiene más implicaciones: compartimos cualquier ítem comprado por la cuenta principal, lo que implica que todos los miembros pueden ver qué aplicaciones, libros, películas, etc. ha descargado ese miembro principal. Y por supuesto, descargarlo gratis. Spotify es más viable para compartir cuenta entre amigos -aunque no es el objetivo de este modo y de hecho en alguna ocasión se ha reportado que Spotify hace uso de la geolocalización para determinar si algunos usuarios no son realmente familiares-. Apple Music, para exclusivamente familiares.

Para parejas o compañeros de piso. Aquí gana Spotify claramente, ya que acaba de lanzar Spotify Duo, un plan para que dos personas usen la aplicación por 12,49 euros al mes. Es decir, 6,25 euros por persona. Además, crea una playlist que tiene en cuenta los gustos combinados de ambas personas. Spotify limita esta cuenta a las personas que vivan en el mismo domicilio, así que otra opción es usarla para compañeros de piso o para familiares que solo sean dos para compartir la cuenta.

Para el indeciso. Spotify ofrece un mes de prueba gratuita. Apple Music ofrece tres.