Meta claudica con el Metaverso tras una inversión milmillonaria

Podríamos decir eso de que lo habíamos visto venir, pero sería muy ventajista decirlo ahora a toro pasado. Pero sí podemos asegurar que no nos extraña nada que el Metaverso haya terminado de manera abrupta como hemos conocido ahora, no en su totalidad, pero sí la esencia con la que nos vendieron este mundo paralelo. Mark Zuckerberg en su momento nos mostró un mundo en la nube completamente revolucionario, que sí, era sorprendente entonces, pero porque no habíamos conocido todavía la IA generativa, algo que lo ha cambiado todo, y en el caso del Metaverso, a peor.

Meta echa el cierre a casi todo el Metaverso

Lo que se vendió como la panacea del entretenimiento, y una extensión de nuestra vida en un mundo paralelo, algo que nos recordaba bastante a ese Second Life de Playstation, ha terminado por ser un fracaso estrepitoso, y la dilapidación de nada menos que 80.000 millones de dólares, seguramente una de las peores inversiones de la historia de la tecnología.

Meta ha decidido cerrar el Metaverso, a ese que se accede desde las gafas Quest, y cuya plataforma se denomina Horizon Worlds, el próximo 15 de junio de 2026. Desde entonces, se podrá seguir accediendo al Metaverso, pero solo desde móviles Android o iOS, por tanto, la esencia del Metaverso, que era visitar mundos virtuales con sus gafas Quest, va a desaparecer en breve.

Facebook aprovechó el cambio de nombre a Meta precisamente porque quería darle una dimensión colosal a este Metaverso, hasta el punto de que todos la nombramos como ese mundo paralelo, una muestra de la importancia que Zuckerberg había dado al proyecto. Ya entonces muchos dudaban de que fuera a ser un éxito, y sobre todo de la necesidad que teníamos de acceder a ese mundo desde unas gafas de realidad virtual.

Ahora la tienda de apps de las Meta Quest dejará de mostrar Horizon Worlds, y solo aquellos que ya la tengan instalada en sus gafas podrán seguir accediendo a este mundo hasta el 15 de junio. Desde su presentación, el Metaverso solo ha dado pérdidas mil millonarias a Meta, y es que seguramente en los planes de Meta no había ni rastro de una irrupción tan dramática de la IA en nuestras vidas.

La IA generativa ha convertido al Metaverso en una caricatura de lo que entendemos por mundos virtuales, y ha arrasado con todo a su paso. Los mercados han volcado sus inversiones en la IA y en todo lo que la rodea, e incluso con su tremenda popularidad, muchos creen que ya hay una burbuja en camino. Algo que hace incluso más grande la burbuja que Mark Zuckerberg alimentó en su momento con este Metaverso, que seamos sinceros, nadie había pedido.

Habrá que ver qué pasa finalmente con su división de dispositivos, que salvo las Ray-Ban y Oakley inteligentes, ha sido también un fiasco. Los dispositivos Portal pasaron sin pena ni gloria, y ahora no sabemos qué ocurrirá con las Quest, ya que sin el principal atractivo del Metaverso, no tendrán mucho más que ofrecer, pero eso ya será otra historia. Lo que es evidente es que no se puede ir contra el mercado ni el consumidor ni intentar forzar el consumo de productos que pueden ser muy vanguardistas, pero que no tienen cabida en el día a día de los consumidores.