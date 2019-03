Leetchi: haz un bote con tus amigos a través de internet

Pocas cosas de nuestro día a día se escapan ya del universo online. Unas de las que más o menos se resisten son los movimientos monetarios, aunque cada vez menos.

A día de hoy ya no solo contamos con numerosas alternativas para hacer pagos online, sino que también están proliferando los pagos P2P, es decir, entre personas. Porque si un amigo te debe 10 euros y no lleva suelto, no le vas a decir que te los pase por PayPal, ¿no? Sin embargo, sí que están surgiendo apps que permiten pasar dinero entre móviles. Aún no son demasiado frecuentes, pero cada vez lo serán más.

Crowdfunding para colectas entre amigos

Y ese es precisamente uno de los retos del universo digital: organizar el movimiento de dinero entre personas que no están lejos, precisamente, sino que se tienen a tiro de piedra. Algunas plataformas de crowdfunding sí que se han atrevido, de manera tímida, a habilitar un espacio de su web a colectas privadas entre amigos. Y en esta línea hemos encontrado otra web que te puede resultar interesante.

Se trata de Leetchi, una plataforma de origen francés que se dedica precisamente a hacer esto: poner todas las facilidades para que varias personas se organicen de manera colectiva para recaudar dinero, sea cual sea el fin del ingreso. Porque en esta web puedes recaudar dinero prácticamente para lo que quieras: una fiesta de cumpleaños, una boda, una despedida de soltero, una operación, un regalo... Todo lo que pase por tu mente y la de tus amigos, siempre y cuando sea legal, puede ser financiado si juntáis el dinero necesario.

Una transacción cada 30 segundos

Leetchi nació a finales de 2009, y sus cifras dejan un sabor de boca muy positivo: a día de hoy ya cuenta con 900.000 usuarios, y tiene una transacción cada 30 segundos, con una media de recaudación por bote cercana a los 400 euros.

Además, la plataforma se ha expandido a varios países (España entre ellos) y ha lanzado nuevos modelos de negocio, entre los que se encuentran, por ejemplo, la venta de entradas. Todo ello en torno a una plataforma que crece en torno al 30% cada mes.

Dentro de todas las campañas que alberga cada día la web, hay una que últimamente ha destacado sobre las demás, ya que no se trataba de financiar un regalo ni ninguna otra actividad particular, sino de algo mucho mejor: una causa solidaria.

Poco después de los atentados contra la revista satírica Charlie Hebdo, un usuario de Leetchi decidió usar la web para organizar una colecta solidaria con la revista. La iniciativa contó con el apoyo de 5.407 personas, que lograron recaudar un total de 161.452,66 euros.