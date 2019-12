Sin duda 2019 no ha sido un buen año para Huawei en cuanto a su reputación como marca. Mientras que sus ventas siguen marcando máximos, es evidente que el veto de Estados Unidos a empresas chinas le ha afectado mucho, hasta el punto de generar un mantra a su alrededor en el que muchos piensan que sus móviles pueden estar heridos de muerte al no poder contar con los servicios y apps de Google, que son básicas para cualquier móvil que se quiera poner a la venta en occidente. A pesar de estos factores en contra, Huawei está trabajando duro para poder ofrecer alternativas prácticas al gigante norteamericano, y hoy hemos conocido más detalles sobre su disponibilidad.

Sus apps estarán listas de manera inminente

Durante este año 2019 también hemos asistido a la presentación del nuevo sistema operativo de la firma china, llamado HarmonyOS, y que también llegará a los móviles de la marca el próximo año. Por lo que hemos conocido, Huawei está desarrollando en La India la mayoría de apps que utilizará como alternativa al gigante Apple, y parece que la disponibilidad de estas está más cerca que nunca. Ha sido con ocasión de una jornada de desarrolladores de la firma china en la India, como hemos conocido con algo más de detalle los planes de lanzamiento de la aplicación de cara a su implementación en los móviles de la marca a partir de ahora, y así suplir a las de Google.

Huawei Y9s | Huawei

En estas mismas jornadas de programación, Charles Peng, el responsable de desarrollo de la firma china en India, ha asegurado que ya tienen sus propios “Huawei Mobile Services” preparados, o lo que es lo mismo, la alternativa a los servicios de Google. Además asegura que están tratando de crear un ecosistema móvil con apps clave para el uso del móvil, como son para mapas y navegación, pagos, juegos y aplicaciones de mensajería, que estarán terminadas a finales de este mes de diciembre. De esta manera la firma china contaría ya con un ecosistema de respaldo para poder sustituir a los servicios de Google y sus apps, que como consecuencia el veto no podrán estar disponibles en los móviles de la marca.

Huawei Nova 6 | Huawei

Ante estos hechos consumados, a Huawei no le ha quedado otra alternativa que crear su propio ecosistema para sus móviles, y así no depender de Google y las sanciones en este aspecto. El objetivo de Huawei es algún día convertirse en algo parecido a Apple, con un sistema operativo propio, al estilo de iOS, pero en este caso con Harmony OS. Evidentemente es una empresa extremadamente difícil pero no imposible, con cientos de millones vendidos y siendo el segundo fabricante del mundo, no tendrá problemas en arrastrar a su ecosistema a los principales desarrolladores de aplicaciones del planeta, que no se querrán perder esa parte del pastel. Se especula con que el Huawei P40 sea el primer móvil con el sistema operativo de Huawei, que llegaría con el método del Dual Boot, para alternar su uso con Android por parte de los usuarios.