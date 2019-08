El día que muchos han estado esperando con expectación desde hace meses ya ha llegado, ese en el que Huawei ha presentado por fin su sistema operativo alternativo a Android. Aunque las aguas han vuelto a su cauce tras los problemas con Google por el veto impuesto desde la administración Trump, parece que al menos de momento no hay amenaza de que Android deje de estar en los dispositivos de Huawei. Pero independientemente de esta situación, Huawei trabaja en un futuro alternativo, y ese futuro pasa por HarmonyOS, un sistema operativo nativo de la firma china, que es capaz de ejecutar apps Android.

Por fin se ha desvelado el nuevo sistema de Huawei

A pesar de que por activa y por pasiva los directivos de Huawei han asegurado que este nuevo sistema operativo no será prioritario en su negocio de móviles, y que seguirán apostando por Android como sistema operativo, la firma china sabe bien que no está de más contar con una alternativa fiable por lo que pueda pasar.

Y eso es HarmonyOS, el nuevo sistema operativo presentado por Huawei en el HDC 2019, y que sin duda va a ser la comidilla del sector durante los próximos meses, sobre todo hasta que lo veamos instalado en los primeros móviles de la marca. Este nuevo sistema operativo se llamará HarmonyOS en occidente, mientras que en China es HongmengOS, como habíamos visto recientemente.

¿Cómo es HarmonyOS?

Huawei ha destacado que es un sistema operativo mucho más fluido que Android con los mismos recursos de hardware, y que precisamente es un sistema operativo que es incluso mejor que el software alternativo en el que trabaja Google, que es Fuchsia. La idea de Huawei es la de que este sistema operativo no solo esté presente en móviles, sino que también se pueda instalar en diferentes dispositivos, como ordenadores portátiles, tabletas y todo aquello que necesite un sistema operativo, incluso hablamos a nivel profesional o de herramientas industriales. Este nuevo sistema operativo además es de código abierto, por lo que cualquier podrá hacer sus contribuciones y mejoras a este.

Eso sí, Huawei ha anunciado el nuevo sistema operativo, pero no lo ha mostrado, de momento son solo promesas y la certificación de lo que ya sabíamos, que Huawei trabajaba en su propio sistema operativo. Por tanto no hay imágenes del sistema operativo ni ninguna demostración que lo muestre en acción. Es de esperar que este nuevo sistema operativo llegue a algún móvil de Huawei incluso este mismo año, de hecho se había rumoreado durante las últimas horas que el primer móvil en contar con él podría ser el Huawei Mate 30 Lite. Pero sinceramente, nos parece bastante precipitado contando con que Huawei solo ha presentado hoy el concepto, y no ha mostrado absolutamente nada tangible del software, aunque quien sabe, siempre pueden sorprendernos con un nuevo As bajo la manga.

Aunque nos extraña bastante, porque según Huawei, HarmonyOS llegará en 2020 a sus ordenadores y wearables, en 2021 a sus altavoces inteligentes y auriculares, y en 2022 en sus gafas de realidad virtual, de momento de los smartphones, no se conoce nada. Aunque se sigue insistiendo que llegaría a los móviles este año. Una cosa está clara, la alternativa de Huawei a Android ya está en marcha.