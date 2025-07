Samsung trabaja en Auto DeX, su nueva alternativa a Android Auto

No cabe duda de que Android Auto es una de las versiones más populares del sistema operativo de Google, no ven vano son ya millones de automóviles los que cuentan con compatibilidad para este sistema. Con él los conductores no se pierden nada de sus dispositivos, y además lo hacen de la forma más segura. Pero parece que Google se va a encontrar dentro de poco con competencia en este terreno además de la tradicional de Apple CarPlay. Y es que han aparecido los primeros indicios de un Android Auto nativo de los coreanos.

Auto DeX sacará todo el partido a los dispositivos Samsung en tu coche

Como sabéis, DeX es el ecosistema de escritorio de los dispositivos de Samsung. Con él podemos convertir nuestro smartphone en todo un PC de sobremesa al conectarlo a un monitor. Para ello el sistema cambia completamente de apariencia, y pasa a parecerse mucho más a Windows. Pues bien, ahora Samsung estaría preparando algo similar, pero para adaptar la interfaz de nuestro teléfono a la de la pantalla de info entretenimiento del vehículo.

Ha sido un usuario quien ha descubierto esta nueva función de los dispositivos de Samsung, que tendrá como denominación Auto DeX. Según este filtrador, el nuevo sistema sería compatible con más de 8500 modelos de automóviles de más de cien fabricantes diferentes. De hecho, incluso ha compartido una captura del aspecto que tendría esta particular versión del sistema operativo para coches.

En él se puede ver una barra inferior, con un botón para acceder al cajón de aplicaciones, así como a diferentes apps gracias a los accesos directos. También cuenta con los tres botones de navegación habituales de Android. En la parte izquierda hay una barra vertical donde podemos ver los iconos de varias apps, imaginamos que los favoritos o las más utilizadas.

También hay un botón para cambiar entre los modos de casa y de oficina. Así como diferentes widgets en la parte derecha, en este caso parece que con la función de IA Now Brief, que nos resume el día. Y otro con la reproducción de música actual. Según el filtrador, con algunos ajustes, este nuevo sistema sería compatible incluso con dispositivos que no son necesariamente un automóvil.

Por tanto, parece bastante claro que Samsung quiere expandir las funcionalidades de sus dispositivos y su potente ecosistema, también a los vehículos, aunque tenga que ser para enfrentarse a todo un titán como Android Auto o Apple CarPlay. Veremos cuándo se hace realidad este sistema. Es poco probable que conozcamos algo hoy en el nuevo evento Galaxy Unpacked que se celebra esta tarde en Nueva York, y que nos traerá a los nuevos plegables de la marca, así como varios wearables y multitud de dispositivos más. Quién sabe si Samsung anunciará algo relacionado con este sistema y quizás un acuerdo con varios fabricantes de vehículos.