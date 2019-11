Como sabéis, no se trata de un veto como tal a los móviles de Huawei, pero el veto de la administración Trump a las empresas chinas, entre las que se encuentra Huawei, tiene su máxima visibilidad en los móviles de la firma china. Con este veto de hacer negocios con Huawei para las empresas estadounidenses Google no puede facilitar sus servicios al fabricante chino, lo que de facto significa no tener Android con Google Play o las distintas apps de los de Mountain View. Este veto debería hacerse efectivo a partir del próximo martes 19 de noviembre, pero parece que hay más novedades al respecto, que supondrían buenas noticias para la firma china.

Una nueva prórroga de seis meses

Recordemos que ya el pasado mes de agosto el departamento de Comercio norteamericano brindó otros seis meses de moratoria a la entrada en vigor del veto del gobierno a que se hagan negocios con firmas chinas. Entonces se esgrimió como excusa que las empresas norteamericanas todavía no habían podido adaptar su negocio a proveedores alternativos a Huawei, y que por tanto era necesario más tiempo. Una moratoria que acaba la semana que viene, y que tal como hemos conocido ahora gracias al medio POLITICO podría verse extendida de nuevo durante otros seis meses, en lo que supondría un enorme balón de oxígeno para Huawei.

Huawei Mate 30 | Huawei

Por tanto, la nueva fecha para el comienzo del veto efectivo contra las firmas chinas de la lista negra, ente las que se encuentran Estados Unidos, sería el 19 de febrero. Recordemos que este conflicto, que tambaleó la industria de arriba abajo durante meses, se inició el pasado mes de mayo. Por tanto, es conflicto podría seguir encallado en la misma posición hasta bien entrado el próximo año 2020.

¿Cómo afectará a Huawei?

Esta prórroga no conseguirá realmente devolver Android con las apps y servicios de Google a móviles como los Huawei Mate 30 lanzados hace unas semanas, pero sí que permitirá seguir ofreciendo actualizaciones de seguridad a los móviles que ya se han vendido y utilizan sus propietarios en todo el mundo. Por tanto los nuevos móviles de Huawei que sigan llegan al mercado seguirán contando con esa importante limitación en sus prestaciones, ya que los servicios de Google y las apps de esta firma son prácticamente el eje central entorno al que giran muchas de las tareas que realizan los usuarios occidentales de estos móviles.

Huawei en el Mobile World Congress 2019 | Huawei

Huawei por su parte sigue trabajando duro para ofrecer una alternativa real a los servicios de Google y a Android en su conjunto, gracias al sistema operativo HarmonyOS que está desarrollando en la actualidad, y que según las palabras de los responsables de la marca, confían en que en el futuro pueda convertirse en un sistema operativo tan popular y con tan buena reputación como la de iOS en los iPhone. Pero de momento eso es una utopía, al menos hasta la próxima primavera, que es cuando la firma china espera tener preparado el nuevo sistema. Mientras, las sucesivas prórrogas podrían aminorar el presumible impacto de este veto en sus ventas durante los próximos meses.