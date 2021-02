No lo haces mal, tus búsquedas en Spotify no se sincronizan entre el móvil y el ordenador

Una de las grandes virtudes de utilizar plataformas online, que almacenan toda la información en la nube, es que son capaces de sincronizar toda nuestra actividad en todos los dispositivos que tenemos activos, como son el ordenador, el teléfono móvil e incluso un tablet. Algo que mejora la experiencia de uso y elimina barreras absurdas en ecosistemas y sistemas operativos que no ofrecen ninguna limitación de uso.

No tendría sentido que Google Maps, por ejemplo, no almacenara nuestros últimos destinos tanto en la aplicación móvil como en el ordenador, sincronizados. O al revés, que cualquier búsqueda que hagamos con el PC, con las miras puestas en el momento en el que nos vayamos de la oficina, no esté disponible en el teléfono para ahorrarnos el trabajo de teclear y volver a generar rutas y trayectos alternativos.

Si eres usuario de Spotify, ya sea free como de pago, habrás descubierto que eres incapaz de hacer que esos artistas que descubres y esas búsquedas que haces en el PC se guarden de tal forma que luego, al ir por la calle, las tengas a mano en el teléfono. Pues bien, si eres de los que te has dado cuenta de este problema y has intentado ponerle remedio buscando algún botón de sincronización debes saber que, de momento, no existe medicina que lo cure.

A la espera de una corrección de Spotify

Tal y como os mostramos en las capturas que tenéis justo debajo, tanto el cliente de Spotify para ordenadores (izquierda) como el de smartphones (derecha) llevan un listado completamente diferente que nos impide continuar con eso que hemos estado escuchando durante las muchas horas de jornada laboral. Imaginad que un amigo os ha enviado una recomendación, el nombre de un grupo que lo mismo os gusta o una canción que acabáis de descubrir.

Búsquedas recientes de Spotify en PC (i) y smartphone (d). | Tecnoxplora

A tanto llega este problema que, paralelamente a las búsquedas, es muy posible que os hayáis dado cuenta de que tampoco las últimas pistas reproducidas aparecen sincronizadas en ambas plataformas por lo que, de nuevo, en vez de ir a ese apartado y darle al play, vamos a tener que perder tiempo en repetir la búsqueda en el nuevo dispositivo. O, por el contrario, tomar medidas como es la de crear una playlist para llevarlas a todas partes.

De momento Spotify parece centrada en otras funciones como potenciar los podcasts o añadir audiolibros a la plataforma por lo que este problema seguimos arrastrándolo desde tiempos inmemoriales. Hace algunos años nadie estaba acostumbrado a esta sincronización entre diferentes plataformas y sistemas operativos pero, en la actualidad, muchos suscriptores ya lo ponen encima de la mesa como una condición obligatoria para tener la mejor experiencia de uso imaginable.

Seguramente nadie se dará de baja de una suscripción de Spotify por esta razón, pero si un día probamos (accidentalmente) otro servicio de música en streaming que arregla esta falla, lo mismo nos dejamos llevar y accedemos a cambiarnos. Por lo que los suecos deberían tener ya sobre la mesa un plan para arreglarlo. ¿O acaso es muy complicado?