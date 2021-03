Google Chrome para Android permitirá previsualizar webs antes de abrirlas, ¿cómo?

Google Chrome ha traído en las últimas semanas a los entornos iOS y Android toda una serie de mejoras en la organización de las pestañas que tenemos abiertas, donde ya podemos verlas de forma ordenada e, incluso, organizarlas mejor para agruparlas según el tipo de contenido que tienen. Lo que hace que nuestra forma de trabajar sea mucho más eficiente y productiva.

Ahora, los de Mountain View están experimentando con una función que, según informan los compañeros de 9to5Google, solo estará disponible en Android y que nos permitirá previsualizar las páginas web antes de acceder a ellas. De esta manera, será posible comprobar si eso que andamos buscando se ajusta a lo que ofrece ese site y, a partir de ahí, decidir si la queremos abrir o cerrarla para ver el siguiente resultado.

Como siempre, Google se mueve por estrictos criterios de practicidad, donde intenta que con cada cambio y mejora que incluye nos haga ganar tiempo y no perderlo en procesos que pueden simplificarse. Ya sea buscando algún resultado, o recibiendo información de primera mano en widgets que nos aparecen con datos relevantes en los mismos resultados del buscador.

Pulsa, selecciona y previsualiza

Así las cosas, y cuando está actualización esté disponible de forma generalizada, podremos mantener pulsado el dedo en cualquier enlace dentro de Chrome y activar un menú secundario donde veréis la función de previsualizar la web. Tocando ahí, lograremos que el navegador ofrezca (casi a pantalla completa) cuál es el aspecto de ese site que posteriormente podremos abrir a través de una nueva pestaña.

Chrome for Android now lets you preview a page before fully opening https://t.co/1Qh5fhdah2 by @technacity pic.twitter.com/8Gy2HfpKAg — 9to5Google.com (@9to5Google) March 11, 2021

Esta previsualización no abre de manera permanente la página sino que simplemente nos muestra una buena porción de ella para que decidamos si se ajusta a lo que esperamos o no. Esto es así porque se trata de una función puramente informativa, no como método para leer nada dentro de ella, sino solo enfocada en decidir si queremos abrirla o no más tarde. Es, por simplificar mucho, una manera muy eficiente de no gastar tiempo consultando webs que no son lo que esperamos.

Hay que recordad que el entorno iOS tiene una función parecida en Safari (para iPhone y iPad) que nos permite mantener pulsado el dedo sobre un enlace para que se abra una previsualización a un tamaño que ocupa una buena parte de la pantalla. Un recurso heredado de los viejos tiempos de los iPhone con Touch Force, y que seguramente ha servido de inspiración a los de Google para traerla ahora hasta Chrome.

Esta novedad se encuadra dentro de las mejoras que Google está introduciendo en la versión 89 de Chrome y, aunque de momento no está disponible de forma generalizada, los de Mountain View ya han procedido a iniciar el update. Por lo que, si queremos disfrutar de esta previsualización, tendremos que esperar todavía unos días hasta que la tengamos disponible en nuestro terminal.