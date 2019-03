No gastes datos a lo tonto: así puedes usar mapas offline en el móvil cuando estés en el extranjero

C. Otto | @ottoreuss | Madrid | 17/08/2018

Si eres de los afortunados que se marcha fuera estas vacaciones, ya sea dentro o fuera de España, tienes una ventaja y un inconveniente: la ventaja, que vas a conocer nuevos sitios; la desventaja, que vas a consumir más datos de lo habitual en el móvil, sobre todo si vas a un sitio en el que no has estado nunca hasta ahora.

Y eso al final puede ser un problema, porque si resulta que has estado preparando y reservando tus vacaciones desde hace meses para conseguir el mejor precio, ya será faena que lo que te ahorraste te los gastes ahora en el uso de datos, ¿verdad?

El GPS y los datos

Antes de nada debes saber algo importante: tu GPS funciona al margen de tu conexión de datos del móvil. Esto quiere decir que, si has desactivado el consumo de datos, tu aplicación de mapas podrá localizarte en un sitio concreto, lo que no podrá hacer (a menos que tengas los datos activados) es indicarte la ruta a seguir para llegar a otro punto.

Así pues, si te encuentras ante el dilema de no querer consumir datos, no te preocupes, te vamos a echar un cable. Si vas a tener que recurrir a los mapas más de lo que te gustaría, así puedes tenerlos offline para que tu factura del móvil no se eche a temblar.

Google Maps

Hace tiempo que Google Maps tiene habilitados los mapas offline para que no tengas que gastar datos extra. Para ello, lo primero que debes hacer, cuando estés en tu casa o conectado a una Wifi de la ciudad que estés visitando, es planificar la ruta.

Una vez establecida dicha ruta desde el punto A al punto B, vete al menú de la parte superior derecha de Google Maps y selecciona la opción 'Guardar mapa sin conexión'. Así pues, cuando tengas que hacer el camino bastará con que tengas activado el GPS, pero no los datos, con lo que acabarás ahorrando.

Google Maps | Google

Citymapper

En el caso de Citymapper todo funciona de manera muy similar a Google Maps. Basta con que planifiques una ruta cuando tengas conexión y guardes ese mapa. La ventaja de esta app es que no hará falta buscar opción offline: en cuanto guardes un mapa, automáticamente se te podrá guardar para que puedas acceder a él sin conexión.

Pero la mejor ventaja de Citymapper está en los trayectos en metro. Porque si tenemos en cuenta que muchas estaciones de metro no tienen cobertura, los mapas offline se vuelven imprescindibles, con lo que Citymapper, por defecto, tiene habilitados sin conexión los mapas para los trayectos en este transporte público.

Citymapper | Citymapper

Apple Maps

Si eres usuario de iPhone quizá hayas usado Apple Maps, la aplicación de mapeo de la compañía de Silicon Valley. Apple Maps también permite descargar mapas, pero, en el caso de que estés organizando una ruta de manera improvisada y no hayas podido guardar gran cosa, vamos a enseñarte un pequeño truco.

Usa tus datos y tu GPS para calcular la ruta que necesitas hacer, pero, una vez calculada, desactiva completamente los datos. ¿Por qué puedes hacer esto? Porque gran parte del funcionamiento de Apple Maps recurre a la caché de tu conexión, así que guardará tus mapas aunque hayas desactivado la conexión de datos.