Facebook vuelve a estar detrás de un fallo masivo de aplicaciones en nuestros móviles. En este caso se trata de un gran número de las apps más populares de las tiendas móviles, entre las que se encuentran por ejemplo Tinder, TikTok o Spotify. Estas apps no están funcionando en iOS, y todo apunta a que podría ser un fallo de Facebook el que estuviera detrás de estos problemas. Una vez más es la red social la que estaría detrás de un fallo que ha desconcertado a miles de usuarios en todo el mundo.

Facebook otra vez es el origen del problema

El inicio de sesión en Facebook es un método utilizado por la mayoría de apps populares de las tiendas para facilitar la identificación de los usuarios sin tener que introducir de nuevo todos estos. Y parece que el SDK, que es el kit de software que provee Facebook a los desarrolladores de estas apps para poder ofrecer esta función, es la razón detrás de los problemas de estas apps. Por tanto no es un problema en sí de las aplicaciones, sino de este módulo que utilizan de la red social el que está dando los verdaderos problemas, tal y como han asegurado desde The Verge. Un problema que también está afectando a muchos usuarios españoles de iOS.

Por tanto no solo estas, sino otras muchas apps que están utilizando este módulo de Facebook están viendo un funcionamiento anómalo, hasta el punto de no funcionar en sus versiones de iOS. En el caso de Android estas apps no están teniendo problema alguno, por lo que el problema está plenamente focalizado. Este problema está afectando a todos los usuarios por igual, entren o no a las apps con las credenciales de Facebook, por lo que el problema está siendo generalizado para todos los usuarios de iOS que intentan utilizar alguna app de estas.

Aunque esta es la información oficiosa, grandes afectadas como Spotify solo han reconocido que algo está pasando y que están teniendo problemas, pero nada focalizado en Facebook. El SDK de Facebook es un elemento conflictivo en muchas apps, que está provocando en muchas ocasiones que estas dejen de funcionar correctamente. Y no solo eso, sino que como hemos conocido esta semana, es también el vehículo perfecto para que los hackers introduzcan malware en nuestros móviles, captando el inicio de sesión de la red social para hacerse con nuestras contraseñas y así poder acceder a otros servicios con nuestras cuentas fácilmente.

Así que toca esperar a ver si Facebook es capaz de resolver el problema de su SDK, del que como podéis comprobar dependen muchas apps. Es posible que a la larga muchas apps terminen por acabar con esta identificación preferente con Facebook, primero porque la red social cada vez tiene pero reputación, y en segundo lugar por los evidente problemas que está dando la aplicación incluso cuando no se utiliza a sistemas operativos enteros, como en este caso está afectando a iOS. Es de esperar que en unas horas se recupere el funcionamiento normal.