El final de una app que servía para romper con tu pareja

Desde que internet se instaló en nuestras vidas los románticos de palo siempre recurren al mismo argumento: “Internet le ha quitado la gracia a todo”.

Porque sí, es cierto que si ahora las parejas (y los pretendientes) ya no tontean y flirtean tanto en persona porque recurren a herramientas virtuales como Facebook, Twitter, WhatsApp… o incluso Tinder.

Sin embargo, hablamos mucho de las apps para encontrar pareja, pero… ¿qué hay de las apps para romper con dicha pareja? Sí, claro, para eso se puede seguir recurriendo a las mismas de siempre, pero si hay gente que se pone a programar aplicaciones específicas para encontrar al amor de tu vida o al rollete de una noche… ¿por qué no hacer lo mismo para acabar con una relación que no va a ningún sitio?

Nace (y muere) Binder

Eso era precisamente lo que pretendía Binder, una aplicación bastante ingeniosa (y con muchísima mala uva, para qué negarlo) que te ayudaba a ejecutar ese complicado trámite de romper con tu pareja.

La cosa era bastante sencilla: bastaba con poner en la aplicación los datos de tu exalma gemela: nombre, apellidos, número de teléfono y demás. Con un ligero movimiento de dedo bastaba para que iniciases el proceso de finalización de la relación.

Y es que, una vez hecha la petición, tu frustrado amor recibía un SMS y una llamada (con una voz pregrabada, si es que más frívolo no se puede ser…) en la que se le informaba de la ruptura. Además, podías elegir entre diversas frases y excusas (a cual más cruel) para dar por terminado el romance.

Si te estás preguntando por qué hablamos de Binder en pasado… exacto, has acertado: Binder ya no existe. No se sabe exactamente por qué (quizá por dar a su sistema los datos de tu expareja), pero lo cierto es que la app ha claudicado y ya no está disponible en ningún sitio.

Así que si quieres romper con tu pareja, no seas gallina y díselo en persona. Y si no… pues oye, siempre te quedarán Facebook, Twitter, Whatsapp...