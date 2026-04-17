Filtradas las grandes novedades de Apple Intelligence en iOS 27

Este año esperamos que Apple lance iOS 27 junto a los iPhone 18. Los nuevos topes de gama de Apple se presentarán una vez más el próximo mes de septiembre, aunque antes, en el WWDC 2026 en junio, presentarán oficialmente el nuevo sistema operativo. Pues bien, como suele ser habitual, el código de las aplicaciones suele desvelar futuras mejoras, y eso es lo que ha pasado ahora con el sistema operativo de los de Cupertino.

¿De qué novedades hablamos?

El código del sistema operativo actual ya anticipa funciones del futuro, que probablemente lleguen en la versión 27. Una es Visual Intelligence, orientado a sus futuras gafas inteligentes, Apple está potenciando la capacidad del iPhone para entender lo que ve. Una de las funciones estrella permitirá escanear etiquetas nutricionales de alimentos para obtener información detallada de forma instantánea.

Otra novedad tiene que ver con Safari, ya que una nueva función nombrará automáticamente los grupos de pestañas basándose en su contenido. Si tienes diez pestañas abiertas sobre inversiones, la IA bautizará el grupo sin que tengas que mover un dedo. Otra de las novedades llegará de la mano de Apple Wallet. Que permitirá digitalizar casi cualquier pase físico.

Podremos escanear el código de barras de un carné del gimnasio o una entrada de un evento local para convertirla en un pase digital nativo de la Cartera. Es una función que ya hemos visto en apps como Wallet de Google, en Android y que, como era de esperar, llega para unificar todos nuestros documentos en un solo lugar seguro. Por tanto, parece que la IA de Apple va a ir ofreciendo nuevas funcionalidades a medida que vaya recibiendo el potencial de Gemini.

Recordemos que Apple y Google han llegado a un acuerdo de colaboración por el que la empresa de Tim Cook pagará a los de Sundar Pichai mil millones de dólares al año por utilizar, digamos que el núcleo de Gemini para alimentar a su nuevo Siri, y de paso, al núcleo de IA generativa de Apple Intelligence. Esto obviamente va a disparar el número de funciones inteligentes que puede diseñar Apple para sus sistemas operativos.

Los iPhone 18 estrenarán iOS 27 en septiembre, y también esperamos que se comercialice el primer plegable de los de Cupertino. Este llegaría de momento con una versión de este sistema operativo, que podría añadir muchas funciones que encontramos en iPadOS, ya que Apple quiere replicar la experiencia de uso de sus tabletas en este plegable, y por esa razón el sistema necesitará un lavado de cara en ese sentido.

Sea como fuere Apple Intelligence es la gran asignatura pendiente de Apple, su IA generativa, presentada en 2024 y que iba a tener en Siri a su gran exponente, sigue siendo a dia de hoy un fiasco total, que no ha recibido prácticamente novedades. Algo que cambiará curiosamente gracias a Gemini.