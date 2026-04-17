La beta 4 de Android 17 ya está aquí, ¿con qué novedades?

Google acaba de lanzar su nueva versión del sistema operativo, poco a poco nos vamos acercando a la versión estable de Android 17. Y es que en el próximo Google I/O que se celebrará durante el próximo mes de mayo, conoceremos oficialmente todas las novedades del sistema operativo. De las que podemos esperar que muchas de ellas sean de las que aparecen en esta nueva versión que está llegando ahora principalmente a los teléfonos Pixel de Google. Vamos a repasar esas novedades, a ver qué tenemos interesante.

Novedades que llegan a la Beta 4 de Android 17

No esperemos una gran actualización, sino una de esas que dejan a punto nuestro smartphone, y que de paso nos da alguna pincelada nueva en cuestión de interfaz y funcionalidades del teléfono. Una de las más destacadas es el huevo de pascua de Android 17, que nos permite ver una animación con el logotipo del nuevo sistema operativo. Este suele ser habitual en todas las versiones, y en esta ocasión ya se ha actualizado con la imagen de la nueva versión.

Un detalle nimio, como es el diferente mensaje que vemos en la pantalla cuando desplegamos las notificaciones, y no hay ninguna pendiente. Ahora vemos el mensaje de Ya estás al día, acompañado de una copa a modo de premio. También ha cambiado el icono del sistema operativo cuando estamos instalando una actualización, ahora tiene un aspecto, podemos decir, más artístico.

Estas son las únicas novedades, de momento, a nivel visual. Luego hay otras muchas que se centran en mejorar la estabilidad del sistema operativo. Mejoras y resolución de problemas menores hay bastantes, las siguientes: