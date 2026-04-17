NUEVA VERSIÓN
La beta 4 de Android 17 ya está aquí, ¿con qué novedades?
El nuevo software nos ofrece algunas novedades estéticas, y muchas correciones de errores, como es lógico en una beta.
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Google acaba de lanzar su nueva versión del sistema operativo, poco a poco nos vamos acercando a la versión estable de Android 17. Y es que en el próximo Google I/O que se celebrará durante el próximo mes de mayo, conoceremos oficialmente todas las novedades del sistema operativo. De las que podemos esperar que muchas de ellas sean de las que aparecen en esta nueva versión que está llegando ahora principalmente a los teléfonos Pixel de Google. Vamos a repasar esas novedades, a ver qué tenemos interesante.
Novedades que llegan a la Beta 4 de Android 17
No esperemos una gran actualización, sino una de esas que dejan a punto nuestro smartphone, y que de paso nos da alguna pincelada nueva en cuestión de interfaz y funcionalidades del teléfono. Una de las más destacadas es el huevo de pascua de Android 17, que nos permite ver una animación con el logotipo del nuevo sistema operativo. Este suele ser habitual en todas las versiones, y en esta ocasión ya se ha actualizado con la imagen de la nueva versión.
Un detalle nimio, como es el diferente mensaje que vemos en la pantalla cuando desplegamos las notificaciones, y no hay ninguna pendiente. Ahora vemos el mensaje de Ya estás al día, acompañado de una copa a modo de premio. También ha cambiado el icono del sistema operativo cuando estamos instalando una actualización, ahora tiene un aspecto, podemos decir, más artístico.
Estas son las únicas novedades, de momento, a nivel visual. Luego hay otras muchas que se centran en mejorar la estabilidad del sistema operativo. Mejoras y resolución de problemas menores hay bastantes, las siguientes:
- Filtración de URLs en capturas: Se ha corregido el fallo que adjuntaba automáticamente la dirección web al compartir una captura de pantalla, evitando enviar enlaces no deseados.
- Bloqueos críticos de accesibilidad: Un error grave que dejaba el dispositivo totalmente inoperativo y sin respuesta ha sido subsanado por completo.
- Inestabilidad en el widget multimedia: El control de reproducción ya no desaparece ni falla al intentar navegar entre diferentes sesiones de audio o vídeo activas.
- Fallos en "Dream Services": Se han arreglado los problemas con los servicios de protector de pantalla, que no gestionaban bien las pulsaciones ni las llamadas al sistema.
- Fondos de pantalla dinámicos: Por fin se pueden descargar y aplicar sin errores los efectos cinematográficos y de clima local en los wallpapers.
- Reinicio al escribir: Se ha eliminado el bug que congelaba y reiniciaba el terminal de forma espontánea mientras usabas el teclado en apps de mensajería.
- Crasheos del sistema: Se han parcheado varias vulnerabilidades que provocaban que el dispositivo se colgara o se cerrara el sistema durante un uso normal.
- Carga lenta al 80%: Se ha optimizado la gestión térmica y energética para evitar que la carga se detuviera casi por completo al llegar al 80% de capacidad.
- Líneas horizontales en pantalla: Un error de renderizado gráfico que mostraba molestas líneas de colores sobre la interfaz ha sido eliminado.
- Cierre del System UI: Desplegar el panel de notificaciones mientras se enviaba un informe de error ya no provocará que la interfaz del sistema colapse.
- Retraso en el inicio (Pixel Launcher): Se ha corregido el bloqueo de varios minutos que sufrían el lanzador de aplicaciones y la navegación tras reiniciar el equipo.
- Conflictos en pantalla dividida: Los usuarios ya pueden interactuar con las apps tras minimizarlas y volver a la vista de pantalla compartida sin bloqueos.
- Error en el interruptor Bluetooth: Se ha solucionado el problema que impedía volver a encender el Bluetooth desde el panel de ajustes rápidos.
- Notificaciones silenciosas ruidosas: Las alertas marcadas como silenciosas ya no emitirán sonidos de forma inesperada cuando se acumulen en el panel.
- Ceguera en redes Wi-Fi: Se ha devuelto la visibilidad a las apps de análisis de redes, que hasta ahora eran incapaces de detectar cualquier señal Wi-Fi cercana.
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