Estos son los ocho primeros emojis que podrán ver la luz en 2020

El proceso para que un emoticono esté finalmente en todos nuestros dispositivos y redes sociales no es fácil. Para que te hagas una rápida idea: existe un consorcio de organizaciones, llamado Unicode, que es el encargado de dirimir qué emojis se aprueban, cuáles no, qué significan cada uno, cómo se integran en las distintas plataformas, etc.

En Unicode se reúnen varias veces al año para decidir esos listados, hacerlos públicos y que, en última instancia, sean las propias plataformas (Facebook, Twitter, Instagram…) y los sistemas operativos los que lo vayan implementando poco a poco en sus dispositivos.

Estas son las ocho primeras propuestas para el listado de emoticones que llegará allá por 2020. Aún es muy provisional, pero sirva como adelanto veraniego.

1.- Un Ninja (en la imagen superior)

2.- Un casco de militar

Propuesta de casco | Kira Voracek y Jace Voracek

3.- Un mamut

Un mamut parecido al futuro emoji | Public domain

4.- Una pluma

Pluma | Poulomi Roy y Sumesh Dugar

5.- Un dodo (sin representación gráfica aún)

6.- Una varita mágica

Propuesta de varita mágica | Aphee Messer

7.- Una sierra de carpintero

Un serrucho | Aphee Messer/Emojination

8.- Un destornillador