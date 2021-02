Con esta app puedes saber si las pilas del mando de tu TV se están agotando

La tecnología de los mandos a distancia de nuestros televisores ha evolucionado mucho en los últimos años. De hecho la mayoría de las Smart TV ya cuenta con mandos a distancia Bluetooth, que son mucho más versátiles que los tradicionales mandos de infrarrojos. Pero hoy nos referimos a estos, a los clásicos mandos de infrarrojos, no solo de televisores, sino de radios, equipos de música y de diferentes tipos de productos. Y si hay algo molesto con este tipo de mandos, es cuando comienzan a fallar y no sabemos si están emitiendo con la intensidad que debería. Pues bien, hay una app que ha sido diseñada para comprobar esto en los mandos.

Comprueba si hay luz infrarroja

No es raro quedarse sin pilas en el mando del televisor en el momento menos oportuno. Pero a veces puede ser que una avería esté enmascarando un mal funcionamiento, por lo que lo mejor es comprobar si el mando está emitiendo la luz infrarroja. Lógicamente a ojo descubierto no se puede apreciar si la luz está saliendo proyectada desde el mando. Ahí es donde entra en juego esta app, ya que nos permite saber si los infrarrojos están saliendo del mando. La app se llama IR Remote Tester, y su funcionamiento es extremadamente sencillo. Una vez que la instalamos el proceso es extremadamente sencillo.

Comprobando el mando | Sall Apps

Tan solo tenemos que abrir la app, colocar el mando delante de la cámara, que estamos viendo en tiempo real, y pulsar los botones del mando. En este caso y gracias a la app sí que podremos ver si se están emitiendo rayos infrarrojos del mando o no. De esta manera podremos determinar si hay algún problema técnico que impida emitir los rayos incluso con las pilas nuevas. También podemos comprobar la intensidad, si los rayos se están emitiendo de manera homogénea o hay cortes en su transmisión.

También tiene un uso alternativo

Esta app no solo comprueba si están saliendo los rayos desde el mando del televisor gracias a este filtro infrarrojo. Sino que también se puede utilizar para detectar cámaras espía en una habitación. Por ejemplo una cámara espía instalada en la habitación de un hotel. Y sirve porque parte del mismo principio con el que es capaz de detectar si un mando a distancia de infrarrojos funciona correctamente al neutralizar la luz infrarroja. Por tanto con esta app también puedes dormir más tranquilo cuando estás en casa ajena, ya que lamentablemente son cada vez más los casos en los que se detectan cámaras espía en lugares de este tipo.

Sin duda es una app de lo más útil porque son todavía muchos los mandos de este tipo que tenemos en casa. Para el aire acondicionado, el decodificador y tantos otros que utilizan este método. Es una manera rápida y sencilla de comprobar que el mando funciona correctamente, y que no son otros los problemas por los que cuando cambiamos de canal no nos hace caso. Una app tan simple como útil. Recordemos que hay muchos móviles chinos que cuentan con esta funcionalidad, teniendo un puerto de infrarrojos incorporado, pero en los que a diferencia de los mandos a pilas, no debería haber cambios en la intensidad de los rayos emitidos.