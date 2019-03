Diez apps para cotillear a gusto y sin desvelar tu identidad

Alguna vez lo has hecho, no lo niegues. Entras en Facebook, te metes a ver las fotos de un amigo tuyo, un perfil te lleva al otro y, sin saber muy bien cómo, terminas pasando la tarde controlando como un enfermo la vida de una gente a la que no conoces de nada, pero de la que sabes ya mil cosas: a dónde van los fines de semana, cuántas parejas han tenido en el último año o el destino de su último viaje.

La pena es que luego no puedes criticar mucho, que es una cosa muy española, porque se supone que no sabes quién son y desvelarías tu mirón periplo. Te callas por pudor, porque sabes que en cuanto hables de un presunto desconocido te van a llamar portera (en el peor de los sentidos). Si te enteras de algo jugoso de su vida, entonces, ¿con quién puedes compartirlo?

La solución es, por supuesto, tecnológica. Hay un buen puñado de apps con las que podrás cotillear todo lo que quieras sin poner en juego tu reputación, ya que se basan en el siempre atractivo anonimato. Toma nota:

Whisper

La 'madre' de este invento diabólico de las aplicaciones chismosas. Tiene un éxito considerable entre los pipiolos estadounidenses, que utilizan esta app (disponible para Android y también para iOS) para publicar de forma anónima frases típicas de carpeta o confesiones íntimas -siempre desde el anonimato, claro-.

Secret

Creada por dos antiguos empleados de Google, Secret (también para Android y el universo Apple) se ha convertido en la pimienta que da sabor a la vida en Silicon Valley. Es el lugar escogido por la gente de la tecnología para leer y publicar cotilleos y rumores de todo tipo sobre las empresas y sus empleados, que son los que suelen utilizar esta app de forma anónima. Eso sí, si no eres un 'geek', puedes acabar más perdido que un pulpo en un garaje.

Yik Yak

Diseño simplón y un anonimato (más o menos) garantizado, ya que no hay usuarios ni contraseñas. Así es Yik Yak, la 'gossip app' que abre la puerta al cotilleo geolocalizado, mostrando a cada usuario las publicaciones más interesantes en base a su ubicación. Según los desarrolladores del programa (disponible para Android y para iOS) es una buena forma de publicitar las típicas fiestas universitarias, conciertos y otras alternativas de ocio, pero en realidad los jóvenes utilizan esta app para despellejar desde el anonimato a la gente que se cruza en la universidad cada mañana

.

Gossup

Gossup es un 'all in' en toda regla. No solo puedes contar lo que te venga en gana sino que, además, puedes publicar fotos geolocalizadas -y leer solo los cotilleos de tu entorno- o jugar a adivinar quién es quién en esta aplicación de chismosos anónimos disponible para Android y para el sistema operativo de Apple. Además, está 'gamificada' (con lo mal que suena esta palabra), y eso quiere decir que puedes puntuar a otros usuarios y entrar en una competición por ser el cotilla número uno gracias a los votos que reciben tus aportaciones.

Viper

Una apuesta arriesgada. En esta aplicación, solo disponible para dispositivos iOS, tu ubicación es clave, ya que tus mensajes sólo vivirán mientras estés en la zona donde los has publicado. Cuando vuelvas a casa, los rumores que has soltado sobre tus compañeros de trabajo desaparecerán. Secretos anónimos y efímeros: ¿alguien da más?

Insider

Deportes, deportes y más deportes. Insider es la app de los rumores de verano típicos de la prensa deportiva; la app del chismorreo de bar tras un partido; el paraíso de todo periodista deportivo, a su alcance tanto en Android como en iOS.

ButterfyEffect

El lugar perfecto para los amantes de las citas motivadoras y las típicas fotos ñoñas de fondo de pantalla. Puedes publicar lo que quieras, teniendo en cuenta que la filosofía de esta app (disponible solo para iOS) hace honor a su nombre: "una sola acción, por pequeña que sea, afecta a los demás en el mundo para siempre".

Además, si te ha gustado algo de lo que has visto en ButterflyEffect, por ejemplo una frase te ha arreglado el día, puedes agradecerlo. Todo muy bonito y educado. Y anónimo, claro. Perfecto para los que nunca admitirán en público que leen Paulo Coelho a escondidas...

Matter

Lo más destacable de Matter (solo para iOS) es sin duda público objetivo. Nada de adolescentes ansiosos por saber quién se lía con quién: aquí estamos hablando de adultos que comparten pensamientos -de forma anónima, claro- sobre variados y sesudos asuntos. En la app hay varias comunidades de debate en las que las cuestiones superficiales y banales están casi prohibidas. Lo más parecido a un foro, si es que tal cosa como un foro serio existe...

Cloaq

Cloaq es la app más anónima de todas (disponible solo para iOS). La idea es la misma -compartir pensamientos, frases, ideas o cotilleos sin decir quién eres-, pero la diferencia es que no hace falta registrarse, ni vincular tu cuenta a un correo electrónico, ni tener una contraseña, ni nada por el estilo. Así no hay riesgo de filtraciones incómodas ni 'hackeos' que echen por tierra tu vida social.

Mood

Mood es probabemente la app menos interesante de todas si lo que te gusta es indagar en los detalles de vidas ajenas o contarle al mundo lo que sabes de tu vecino. Con ella podrás desahogarte o contarle al mundo lo feliz que eres, eso sí. Mood está pensada para compartir emociones con los demás y ver cómo se sienten ellos. Está organizada por categorías, para que puedas leer lo que piensan los que están de subidón o compartir depresiones con los menos animados. Todo ello, claro está, de forma anónima (y solo si tienes un 'cacharro' de Apple).