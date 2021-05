¿Ha desaparecido el modo oscuro de Facebook? Así puedes recuperarlo

En las últimas horas muchos usuarios de Facebook han “denunciado” en las redes que la app de la red social está teniendo serios problemas con el modo oscuro. La sorpresa para los usuarios de la red social ha sido mayúsculas en los últimos días al comprobar que cuando entraban de nuevo a la plataforma en horas donde debería estar activo el modo oscuro ha ocurrido todo lo contrario, y el teléfono se ha mostrado con la interfaz donde predomina el color blanco. Así que muchos se han estado preguntando qué es lo que está pasando con este modo oscuro, si es un fallo o accidente o un movimiento premeditado de Facebook.

¿Qué ha pasado?

En algunos casos no solo el modo oscuro ha dejado de funcionar y se ha vuelto al modo de visualización tradicional, sino que a muchos usuarios les ha desaparecido directamente la opción de activarlo desde los ajustes de la red social. Por tanto hay cierto caos alrededor de este problema para muchos usuarios, y lógicamente el desconcierto es máximo. El problema es que Facebook no ha hecho alusión a este problema, y por tanto no hay información confirmando si ha sido un problema o un movimiento premeditado. Así que ante esta situación, lo que toca es ser creativos y buscar la manera de recuperar esta funcionalidad como buenamente se pueda.

Pues bien, no queda otra alternativa que hacer lo que normalmente se hace para recuperar una app que está dando problemas. Y son varias las opciones que tenemos. Antes de todo deberíamos comprobar si hay alguna actualización nueva para la app, porque puede ser la solución más sencilla. Después la primera de ellas es borrar los datos y la caché de la aplicación en nuestro móvil Android. Para ello debemos pulsar prolongadamente sobre el icono de la app de Facebook, y pulsar sobre el botón de “Info” para poder entrar en toda la información y ajustes de sistema de la app. Una vez dentro hay que pulsar sobre “uso de almacenamiento” y seleccionar tanto “borrar datos” como “borra cache”

Sin llegar hasta este extremo podemos entrar en la misma sección del sistema de la app y pulsar sobre el botón de “Forzar detención” para después volver a abrir la app de la red social, es posible que entonces haya vuelto todo a su sitio. Por último nos queda la opción de desinstalar e instalar de nuevo la aplicación en nuestro móvil. Una vez hecho lo mejor es reiniciar el teléfono y cruzar los dedos para que funcione. Es probable que con alguno de estos métodos tengas éxito, aunque por el camino tengas que volver a identificarte en la app y personalizarla a tu gusto.

No obstante lo normal es que Facebook lance algún tipo de actualización, para poder parchear este problema, ya que no es de recibo tener que estar con estos métodos para poder recuperar una función que no debería haberle desaparecido a nadie. Veremos qué pasa en los próximos días, pero probablemente todo tenga una sencilla solución.