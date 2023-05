Todos los motivos por los que no te sale la foto de perfil de un contacto en WhatsApp

Si revisas tus contactos de WhatsApp, algunos de ellos no tendrán foto de perfil y aparecerán con un icono con un avatar gris. Pueden existir varias razones para que esto suceda y no siempre es porque esa persona me ha bloqueado y no deberíamos sacar ciertas conclusiones precipitadas. Algunos de estos motivos pueden ser:

Diferentes motivos

Dentro de las opciones de privacidad existen ciertas opciones para evitar que un contacto nos vea la foto de perfil , ya que podemos seleccionar quien puede o no verla. Por defecto la aplicación determina mostrar e se perfil a "todos" . Pero desde la configuración podemos cambiar este valor predeterminado.

para evitar que un contacto , ya que podemos seleccionar quien puede o no verla. Por defecto la aplicación determina mostrar e . Pero desde la configuración podemos cambiar este valor predeterminado. También puede darse la circunstancia, que no te tenga como "persona añadida" dentro de sus contactos, por lo tanto, el algoritmo de la aplicación entiende que no necesites ver esa información y es el usuario del dispositivo móvil el que te tiene que añadir.

dentro de sus contactos, por lo tanto, el algoritmo de la aplicación y es el usuario del dispositivo móvil el que te tiene que añadir. Otra de las opciones que se pueden producirse es que simplemente haya borrado su foto de perfil. Si lo realiza la propia aplicación restaurara ese avatar con fondo gris y evidentemente no podemos acceder a ella, pero tú, ni ningún otro usuario, a no ser que la restablezca.

En el peor de los casos que no puedas acceder a su foto es que te haya bloqueado. Si se produce esta situación no podemos obtener otra serie de datos como "última hora de conexión" o no le llegan los mensajes. Ante esta duda, podemos enviarle un mensaje a esa persona para saber que ha pasado y si nos han bloqueado o eliminado.