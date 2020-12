Cómo utilizar los filtros de Snapchat en tus 'stories' de Instagram

Snapchat es una de las redes sociales más divertidas que tenemos en la actualidad y, seguramente, la más innovadora y a la que miran muchos para copiar más tarde sus ideas. Ese es el caso, por ejemplo, de las stories, que nacieron en la aplicación del fantasmilla hace ya algunos años y más tarde fue la propia Instagram la que las hizo suyas, con un éxito inmenso que ha dado para extender esa idea más allá de sus fronteras: Spotify, YouTube e incluso WhatsApp tienen algo parecido con publicaciones que caducan a las 24 horas de ser subidas.

Y no solo en esas funciones miran a Snapchat, también en lo que a filtros se refiere, donde cuenta con algunos de los más divertidos y espectaculares. El problema es que Instagram no puede importarlos y, a día de hoy, no hay forma de emularlos de una manera ni remotamente parecida. De todas formas, existe un método para tener en la app propiedad de Facebook buena parte de esos efectos y filtros por lo que si queréis aprovecharlos, atentos a lo que os vamos a contar.

Vamos a dar un rodeo desde Snap hasta Instagram

Como antes os decíamos, no existe forma de importar los filtros y efectos desde Snapchat hasta Instagram, por lo que no tendremos la opción de utilizarlos de forma nativa para crear una storie. Aun así no nos vamos a dar por vencidos y vamos a conseguirlo dando un pequeño rodeo. Así las cosas, lo primero que haremos es instalarnos la app del fantasmilla en nuestro smartphone con una cuenta activa. Una vez hecho, lo siguiente es tan sencillo como crear un contenido con el filtro que más os guste. Lo seleccionáis, os grabáis y, una vez terminado, no lo vamos a publicar, sino que vamos a decirle al teléfono que lo guarde. La primera vez que seleccionéis esa función os preguntará que dónde queréis hacerlo. Os quedáis con la opción del carrete de fotos, o la galería, dependiendo de si tenéis un móvil con iOS o Android.

Cómo usar los filtros de Snapchat en Instagram. | Tecnoxplora

Una vez que ese vídeo lo tenéis ya guardado en el carrete, o la galería, del smartphone, solo os tenéis que ir a Instagram par seleccionarlo pulsando en el botón de previsualización del contenido que tenéis almacenado en el móvil, y que podréis ver abajo a la izquierda. Ahora seleccionáis eso que habéis hecho en Snapchat y lo cargáis. Añadís la capa extra de contenido que deseéis (textos, enlaces, encuestas, etc.) y, por último, solo nos queda pulsar en el botón que aparece en pantalla para publicarlo en formato storie.

A los pocos segundos tendréis ese vídeo, foto o lo que sea que hayáis creado con un filtro de Snapchat disponible dentro de vuestro perfil de Instagram, algo que seguramente llame la atención de quienes os siguen, que correrán a preguntaros cómo lo habéis hecho. Y es que no hay nada más divertido que usar un filtro de la red social del fantasmilla para subir contenidos algo diferentes a lo que estamos acostumbrados en la app de los de Facebook.