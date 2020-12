Cómo recordar dónde has aparcado el coche gracias a tu iPhone y la aplicación de Mapas

Nos ha pasado a todos alguna vez, que hemos salido del trabajo, o de compras en el centro comercial, y somos incapaces de recordar dónde dejamos el coche. Si cerca o lejos de la oficina, en la primera o segunda planta del parking e incluso si fue en la zona naranja o azul. Por suerte, de un tiempo a esta parte los teléfonos móviles han llenado un hueco importante en este sentido que nos permite localizar rápidamente dónde aparcamos.

Si tienes un iPhone, desde hace un par de años los de Cupertino introdujeron en su aplicación de Mapas, la que tiene como partner a TomTom, un lugar específico para conocer dónde hemos dejado el coche, en base a una serie de variables que le permiten al teléfono situar el lugar exacto donde está aparcado. Bien porque tenemos CarPlay en el automóvil, porque lo llevamos conectado por bluetooth o simplemente haciéndose valer de los algoritmos que adivinan cuándo vamos andando por la calle y cuándo dentro de un vehículo. Ahora bien, como ya es costumbre en Apple, recientemente con iOS 14 esa función de conocer dónde hemos aparcado ha quedado escondida dentro de la app de mapas, así que os vamos a indicar cómo recuperar esa información sin volvernos locos dando vueltas por los menús del teléfono. Así que vamos allá.

Ubicación automática de tu coche

Antes de nada hay que decir que cualquier aplicación que se sirve de nuestra posición GPS no es del todo precisa y ofrece siempre unas lecturas que pueden tener una pequeña desviación de unos pocos metros. Lo que sí sirven es para afinar la zona donde debemos buscar, descartando otros lugares en los que en un principio podemos creer que está nuestro coche. Así que lo primero de todo es irnos a la aplicación de Mapas, bien a través de su icono principal, bien a través del widget que tendréis a la vista dentro de iOS 14.

Cómo encontrar dónde has aparcado el coche con tu iPhone. | Tecnoxplora

A continuación nos vamos a la zona en la que detecta el GPS que nos encontramos, ya sea nuestra casa, el trabajo o el centro comercial (etc.), para ampliar el lugar hasta que el máximo del zoom nos permita ver los puntos importantes. Uno de ellos seremos nosotros y otro el del coche que aparece señalado con un icono azul y las palabras "coche aparcado".

Si tocamos sobre ese punto, la aplicación de Mapas será todavía más precisa y nos indicará la distancia a la que estamos del coche así como la dirección en la que debemos buscar. En el caso de los parkings de los centros comerciales, esa zona no suele ser muy precisa pero sí muy útil para encontrar el coche más rápido que sin esta ayuda. Por el contrario, donde apenas falla es cuando callejeamos por una gran ciudad o nuestra localidad, donde la lectura que hace Mapas es bastante fiel, marcando exactamente la calle donde dejamos el coche. Como siempre, es posible trazar rutas en caso de que nos hayamos alejado demasiado, para no perder detalle de cómo volver hasta él en caso de que la ciudad en la que nos encontremos no sea de las que mejor conocemos.