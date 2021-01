Cómo forzar la actualización de WhatsApp en tu móvil Android

Desde su lanzamiento WhatsApp se ha convertido en la aplicación de mensajería instantánea más usada en el mundo. Con el paso del tiempo la aplicación ha ido introduciendo cambios y mejoras que nos ha hecho más fácil el envío de vídeos, fotos o incluso archivos entre otras cosas y hemos ido disfrutando de ellas a través de las distintas actualizaciones que se han ido produciendo.

Desde su lanzamiento se han ido sucediendo muchos cambios en estas aplicaciones, quién no ha abierto un buen día la aplicación y se hemos encontrado con nuevos botones o funcionalidades que hemos descubierto por azar. Pero en ocasiones puede suceder que por infinidad de motivos estas no lleguen a producirse de forma inmediata, aunque la actualización ya esté disponible, bien porque tengamos desactivada esta opción o porque Google se toma su tiempo para actualizar a las nuevas versiones.

Por norma general hay algunas opciones que llegan a la aplicación y aún no disfrutamos de ellas, lo que sucede porque no tenemos la última actualización. Para comprobarlo, solemos cometer el error de mirarlo en los ajustes de la propia aplicación, pero en realidad no es el lugar correcto para mirarlo. Comprobar si tenemos disponible la nueva versión es muy fácil, tan sólo tienes que ir a la tienda de aplicaciones de Google.

Comprueba si tienes la última versión de WhatsApp en tu móvil

Para comprobar si hay nuevas versiones, abre la aplicación Play Store desde el cajón de aplicaciones de tu móvil. Tenemos varias formas de ver si esta actualizada o no la app, una de ellas es pulsar sobre el menú hamburguesa en la esquina superior derecha de la pantalla.

Despliega el menú con las opciones y pulsa en la primera de ellas , “mis aplicaciones y juegos” .

Si tienes alguna actualización de la aplicación disponible esta nos aparece en el apartado actualizaciones.

De esta forma nos aparece la aplicación y el botón de Actualizar si está disponible una nueva versión.

Pulsa "actualizar", sólo queda esperar que termine para disfrutar de las novedades.

Otra forma, mucho más rápida que la anterior, esY así de esta forma mantendremos al día con todas las novedades, haciendo una actualización manual de las aplicaciones instaladas en nuestros teléfonos móviles.

Actualizando WhatsApp | TecnoXplora

Actualiza WhatsApp a la última versión disponible

También puede ocurrir que otros teléfonos móviles ya hayan recibido la actualización, pero aún no ha llegado al tuyo, si quieres adelantarte a que llegue, puedes hacerte con estas a través de repositorios de aplicaciones. Estos están alojados en servidores independientes a los de las tiendas oficiales, pero se tratan de versiones legales de la aplicación, por lo que descargar e instalarlas no supone ningún peligro para nuestro teléfonos. Tales repositorios podemos encontrarlos en páginas como Apkmirror.

Para descargar las actualizaciones, abre tu navegador de Internet y en la barra de dirección teclea Apkmirror.com. Ya en la página, en la barra de búsqueda teclea WhatsApp, nos aparecerán los resultados, junto al nombre de la actualización nos aparece el icono de descarga. Pulsa y comienza la descarga del archivo que podremos encontrar al terminar en la carpeta descarga de nuestro móvil y desde está ejecutamos el archivo para instalarlo, de esta forma hemos actualizado nuestra aplicación de forma anticipada.