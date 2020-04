La aplicación de fotos de Google es sin duda la más popular en todo el planeta, tanto por parte de los que utilizan Android como de los que cuentan con un iPhone. Su sistema de guardado de imágenes en la nube de forma automática y las innumerables herramientas con las que cuenta son de lo mejor que podemos encontrar. Y el truco que os contamos hoy es de los mejores con los que cuenta esta app, aunque todo hay que decirlo, es una función nativa de otra de las apps destacadas, Google Lens. Os contamos cómo funciona, porque es realmente sencillo, algo que no podríamos haber dicho hace unos años.

Extrae el texto en un solo clic

Hace cierto tiempo llevar a cabo el proceso que os vamos a enseñar a continuación nos habría llevado varios minutos, por lo menos diez o veinte, si no más. Porque primero había que escanear la imagen con un escáner de sobremesa y después pasarla por una app de reconocimiento de texto OCR, algo que podría llevar varios minutos más hasta que pudiéramos extraer entonces el texto. Pues bien, en este caso por no tener no tenemos ni tan siquiera que instalar ninguna app adicional, porque con Google Fotos, una app que seguramente tengas instalada en tu móvil Android, es posible llevar esto a cabo en segundos.

Solo tienes que abrir Google Fotos y seleccionar la imagen desde la que queremos extraer el texto

Seledciona alguna de las dos opciones:

O bien el icono de Google Lens

Y pulsar sobre la sugerencia de edición de Google Fotos

Os decimos estas dos porque la segunda no siempre aparece, aunque si es la primera vez que la habéis abierto la imagen en Google Fotos lo normal es que te sugiera extraer el texto como función inteligente. Sea como fuere, tanto si seleccionamos este botón como si pulsamos directamente sobre el icono de Google Lens vamos a tener la posibilidad de ver cómo se selecciona todo el texto existente en la imagen como por arte de magia. Y decimos lo de magia porque lógicamente en la imagen no hay texto, solo pixeles que representan a este texto.

Copiando texto de una imagen | Google Fotos

Google Lens es capaz de reconocer todo ese texto y hasta el punto de permitirnos seleccionarlo como si se tratara de un documento de texto, por ejemplo de Word. Ahora solo tenemos que seleccionar el texto que queramos de la zona de la imagen que deseemos, y pulsar sobre el botón de “copiar” como lo haríamos normalmente con cualquier texto que por ejemplo copiáramos y pegáramos en Internet. Por tanto no puede ser más sencillo extraer el texto, lo que nos puede ahorrar mucho tiempo a la hora de editarlo posteriormente. Así nos evitamos tener que estar copiando el texto a ojo, que es lo que nos tocaría no en condiciones normales sino en otros tiempos pasados. Esto es posible gracias a la inteligencia artificial, las redes neuronales y el software de reconocimiento de texto OCR. Nunca antes había sido tan sencillo poder extraer el texto desde una imagen.