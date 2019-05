Cómo editar documentos de Microsoft Office sin instalar nada en tu PC

La suite de ofimática de Microsoft es sin duda alguna la más utilizada en todo el mundo. Aplicaciones como Microsoft Word, Excel, Powerpoint, Outlook o Access son referentes en sus respectivos sectores. En esta ocasión vamos a poder editar todos los archivos de esos programas sin tener que instalar nada en nuestro PC y de una forma totalmente legal. Gracias a una herramienta online de Microsoft que nos permite editar los documentos de la misma manera que si hubiéramos instalado la suite de Microsoft en nuestro ordenador. Vamos a conocer lo sencillo que es hacerlo.

Utiliza Microsoft Office sin necesidad de instalarlo

Desde que comenzamos a utilizar los procesadores de textos en los años ochenta, la ofimática se ha convertido en el eje central del trabajo en oficinas, con aplicaciones de escritorio como Word, para editar texto, Excel para editar tablas y fórmulas o PowerPoint para crear presentaciones profesionales en nuestro trabajo. Microsoft tuvo prácticamente el monopolio de este tipo de aplicaciones en el cambio de siglo, pero la llegada de Internet y los smartphones junto a la suite de Google, ha reducido en parte su cuota de mercado, y también ha cambiado el modelo de negocio de este tipo de programas.

Editor online Office | Microsoft

Con la G Suite de Google se pueden editar también y crear archivos de Office, y desde su comienzo nunca nos ha hecho falta instalar la suite en el ordenador, porque ha estado basada al 100% en el editor online de los de Mountain View. Algo con lo que ahora cuenta también Microsoft, que nos permite editar los archivos sin necesidad de instalar nada en el PC. Esto es posible gracias a la edición online de Microsoft Office, que tenemos a mano por ejemplo en el Chrome Web Store, la tienda de Google con extensiones de Google Chrome. Gracias a ella se pueden crear y editar archivos de cada uno de los programas que conforman la suite de Microsoft. Para ello debemos descargar desde el Chrome Web Store la extensión Office Online. Una vez instalada, solo tenemos que pulsar sobre el icono de esta e identificarnos con nuestra cuenta de Microsoft. Automáticamente aparecerán los iconos de todas las aplicaciones de Microsoft para Office. Solo tenemos que pulsar uno de estos iconos para poder crear un nuevo documento desde cero. O bien desde la parte inferior acceder a alguno de los archivos recientes que hemos creado o editado.

El funcionamiento de esta versión online es la misma que la física | Microsoft

Una vez que lo hacemos podemos comprobar que estamos en una versión de Word o de cualquiera de las aplicaciones de Microsoft completamente funcional, y que nada tiene que envidiar a la versión que instalamos en nuestro PC. La principal diferencia, sin duda, es que no tenemos que instalar nada en el PC, y disponer del par de gigas que suele ocupar esta instalación en nuestro ordenador. Eso sí, cuando no haya conexión a Internet, no podremos utilizar esta herramienta. Como veis se trata de una forma alternativa de disfrutar de Microsoft Office sin tener que descargar o instalar nada en nuestro PC, algo que siempre se agradece.