Cómo convertir tu iPhone en una webcam

Los nuevos tiempos también representan nuevas formas de comunicarnos, cada vez son más las reuniones virtuales a la que asistimos, ya sean de carácter personal o profesional. Disponer de una Webcam se ha convertido en algo necesario para comunicarnos.

¿Cómo se hace?

Pero no sólo las usamos para videoconferencias, sino que muchos hogares disponen de ellas dedicando su uso a la seguridad, tanto del hogar como del descanso de los más pequeños. Una solución improvisada que nos puede sacar de más de un apuro si por ejemplo se nos ha estropeado la cámara del ordenador. Aunque las cámaras de los smartphone no han sido diseñadas para este cometido se defienden bastante bien este ámbito, la calidad de las mismas es más que suficiente para realizar con solvencia esta tarea. Aunque para ello debemos echar mano de una aplicación con la que podemos conectar nuestro móvil con el ordenador y usar la cámara del móvil para transmitir la imagen, además de otras funciones que te contamos a continuación.

Una aplicación muy fácil de usar basta con conectar nuestro iPhone al Mac sin necesidad de añadir ningún hardware adicional. Una vez conectados ambos dispositivos no tendremos necesidad de manipular en ningún momento nuestro móvil podremos hacerlo ejecutando la aplicación en nuestro ordenador, tomando el control de forma total.

una aplicación que convierte un iPhone en webcam | Apple

Descarga Reincubate Camo de la Apple Store y una vez instalada puedes usar tu iPhone como cámara web. Aplicaciones como estás te permiten usar todos los recursos y lentes de tu iPhone desde el ultra gran angular pasando por el Zoom o la panorámica, además de los ajustes de configuración de luz, el enfoque o la exposición. Se puede activar el flash para usarlo para mejorar la iluminación. Una manera de sacarle el mayor partido a nuestro iPhone. Uno de los puntos fuertes de esta aplicación por lo que se convierte en una opción más que recomendable es que es compatible una larga de lista de aplicaciones con unos muy distintos de la cámara. Desde aplicaciones que usamos para videoconferencias, redes sociales, programas de grabación, edición y transmisión de vídeo. Más de 40 aplicaciones que podemos usar en combinación con esta y nos hacen la vida un poco más fácil.

Usar la aplicación es totalmente seguro, la comunicación entre ordenador y teléfono es de forma directa, sin pasar por la nube por lo que no se comparten ni transmiten tus vídeos con servidores de terceros, por lo que nadie puede acceder de este modo a ellos. Una herramienta muy completa que nos permite exprimir al máximo nuestro teléfono móvil, podemos usar tanto la cámara delantera como la trasera de forma simultánea, conectar varios dispositivos iOS y alternar entre ellos de forma real. Nos permite realizar ajustes que no tenemos disponibles con las cámaras tradicionales, como la posibilidad de grabar tanto en horizontal como vertical manejando todos los aspectos relacionados con los formatos 16:9 ó 4:3. Además de incluir modo oscuro con el que no solo ahorramos batería, sino que nos facilita la visualización de la aplicación cuando nos encontramos en ambientes oscuros y ayuda a mejorar la vida útil de nuestros dispositivos. En definitiva, podemos hacer muchas más cosas que con una webcam tradicional.