El nuevo modo básico del navegador de Google Chrome presenta numerosas ventajas de lo más útiles e innovadoras. Entre ellas, Google asegura una mayor velocidad de procesado de las páginas web y un ahorro del 60% en el uso de los datos, pero, ¿sabes cómo activarlo?

En más de una ocasión a casi todos se nos ha ido la conexión a Internet. Esto puede deberse a una falta de cobertura o a una insuficiencia de datos móviles, aunque, por lo general, se debe a que la velocidad de procesado de las páginas web está fallando. Para evitar esto, Google ha estrenado un nuevo modo del navegador que permite ahorrar en datos y, además, carga las páginas web mucho más rápido.

Cuando estemos en la calle o en casa, buscar algo en Internet ya no va a suponernos ningún reto nunca más. Si tienes prisa y necesitas urgentemente un dato o información de la red, Google se ha asegurado de que no tengas que volver a esperar para conseguirla porque, con el nuevo modo básico, la conexión a Internet ya no volverá a ser lenta.

Por otro lado, aquellas personas que solo disponen de unos pocos gigas al mes es normal que procuren no acceder mucho a Internet. El consumo de datos para acceder a páginas web hace unos años era desorbitado. Ahora, con las nuevas modificaciones de Google, entrar en Internet te va a gastar un 60% menos de datos que antes.

Sin embargo, para poder aprovechar estas nuevas ventajas en tu navegador has de activarlo primero en la aplicación de Google Chrome. Para ello, en el vídeo superior te mostramos cómo puedes habilitar en tu dispositivo móvil esta nueva y ventajosa funcionalidad.

