Cómo borrar el historial de búsqueda de YouTube desde el móvil

YouTube es la plataforma de vídeos en streaming más utilizada en todo el mundo. El servicio de Google cuenta con el mayor catálogo de vídeos de todas las plataformas y es la que comenzó esta fiebre por el streaming. Los usuarios de la aplicación pueden disfrutar de vídeos con todo tipo de contenidos. Por lo que quizás estemos interesados en eliminar todo rastro de lo que hemos estado buscando si alguien más tiene acceso de nuestro teléfono móvil.

Al igual que sucede con los navegadores web, las búsquedas se guardan siempre y cuando hayas iniciado sesión con tu cuenta de usuario, y cuando borramos el historial de nuestro usuario se borrará, no solo en el dispositivo desde dónde lo estamos eliminando, sino en todos los dispositivos en los que este iniciada la sesión de nuestra cuenta. A continuación, te contamos cómo borrar el historial de búsqueda desde nuestro teléfono Android, el proceso es similar si lo haces desde un teléfono con iOs.

Borrar el historial de búsqueda de Youtube | Tecnoxplora

Borrar el historial de búsqueda

Lo primero es abrir YouTube y abrir el menú de configuración, para ello toca el icono del perfil en el parte superior derecho de la pantalla para desplegar las opciones. En la parte inferior del menú accede a “configuración”>” Historial y privacidad”>” borrar historial de búsquedas”, de este modo eliminarás el historial de búsqueda de YouTube y se hará de forma general y en todos los dispositivos en los que hayas iniciado sesión con tu cuenta, de este modo borrarás todo rastro de tus búsquedas en la plataforma, independientemente del dispositivo.

Las recomendaciones de vídeos normalmente tienen mucho que ver con aquello que hayas visto y buscado con anterioridad, pero no desaparecen cuando eliminas los historiales, tanto de visualización como de búsqueda, ya que también se ven influidas con tus preferencias en otros productos de Google, como puede ser Chrome. Por lo que debemos tener en cuenta de que las aplicaciones de Google, no funcionan de forma autónoma, ya que están todas vinculadas gracias a las cuenta de usuario que recogen la información de nuestra actividad, ya sea usando Google Chrome, YouTube, Maps o el resto de las disponibles por lo que puedes gestionar tu activad en la cuenta gracias a los “controles de la actividad de tu cuenta” si accedes a “mi actividad”, desde aquí, podemos configurar aspectos generales del uso de las aplicaciones, no de forma individualizada, sino de forma general y estas se aplicarán en todas las aplicaciones que uses de Google.

Una opción que puedes utilizar para se elimine de tu actividad de forma automática, es usar el “modo incógnito”, pues una vez que permanezcan inactivo o abandones el modo, se borrará de forma automática tu actividad dentro de la aplicación, ya sean búsquedas o visualizaciones de vídeos, aunque no garantiza que está actividad no pueda ser vista a posteriori por tu proveedor de Internet, tu empresa o centro educativo, por lo que no te ofrece una total privacidad del uso de la plataforma, por lo que te recomendamos para mantener tus búsquedas lejos de las miradas indiscretas, el utilizar el método que antes te hemos contado para hacerlas desaparecer.