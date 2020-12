Cómo acceder a la cronología de Google Maps sin abrir la app

Cada vez está más habitual el uso de Google Maps, normalmente lo usamos como GPS para que nos guíe para llegar a algún destino o de forma habitual para evitar incidencias en el tráfico como accidentes y retenciones. Pero son muchas más las funciones disponibles en la aplicación, como es el caso de la cronología. Por defecto el historial de ubicaciones está activado en nuestras cuentas de Google y esto permite hacer una estimación de los sitios en los que hemos estado y las rutas que hemos recorrido basándose en el historial recopilado por Google. Generalmente esto es algo a lo que no solemos prestarle mucha atención, pero puede resultarnos muy útil si hemos estado en un lugar pero no recordamos como hemos llegado hasta allí o no nos acordamos de la ruta que hemos seguido.

Accede sin pasar por Google Maps

Esta función no suele ser tan conocida por los usuarios, por lo que encontrarla puede resultarnos algo complejo, puesto que no se encuentra muy a la vista. Para acceder a ella tenemos que entrar en los ajustes de nuestra cuenta, tocando sobre tu foto de perfil situado en la esquina superior de la pantalla de Google Maps. Entre las opciones encontramos “Cronologías”. Pulsando sobre esta podemos consultar los lugares en los que hemos estado. Pudiendo saber que hemos hecho un día en concreto, los sitios en los que hemos estado, las ciudades que hemos visitado o la parte del mundo a las que hemos viajado, pulsando en cada una de las categorías que vemos en la parte superior de la pantalla.

Pero tenemos una alternativa para acceder a esta de una forma rápida y sencilla, sin necesidad de navegar por los menús de la aplicación, es tan sencillo como crear un acceso directo en el “escritorio” o pantalla de inicio de nuestro teléfono móvil, a continuación te contamos con hacerlo.

Crear un acceso directo a la cronología

Aunque pueda parecernos que puede ser algo complicado, en realidad no lo es, se trata de un proceso de lo más sencillo.

Tan sólo tienes que entrar en Google Maps y acceder a la cronología, como hemos comentado antes, accediendo a través de la configuración pulsando en sobre la foto de perfil de nuestra cuenta.

y acceder a la cronología, como hemos comentado antes, accediendo a través de la configuración pulsando en sobre la de nuestra cuenta. Una vez hemos accedido a la cronología tan sólo tendremos que pulsar sobre el icono de los tres puntos en la parte superior de la pantalla.

Al hacerlo se despliegan las diferentes opciones entre las que se encuentra “añadir a la pantalla de inicio” .

. Pulsando sobre esta se creará automáticamente un nuevo icono en la pantalla de inicio de nuestro móvil

Con un simple toque sobre este icono accederemos directamente al historial de ubicaciones creado por Google. Pero desde aquí no sólo podemos consultar cuales han sido nuestros pasos, sino que también podemos editar la cronología, la ubicación o la fecha, además de eliminar un día o todo el historial de ubicaciones. Si has guardado las direcciones de tu casa y del trabajo estás también aparecerán en la cronología además de compartirse con otros servicios de Google.