Chrome OS estrena por fin la función más característica de Windows 95

Desde luego si hay un sistema operativo que ha sido trascendente en la vida de muchos usuarios a nivel mundial ese ha sido Windows 95. Aunque no fue el primer sistema operativo de Microsoft, ni mucho menos de la historia de los ordenadores personales. Pero desde luego sí que sentó las bases sobre las que luego evolucionó Windows para convertirse en el sistema operativo más importante del planeta muchos años. Pero hoy no estamos aquí para hablar de él, sino para contar que una de sus características más célebres, ahora está llegando a un sistema operativo que, aunque ya es veterano, al lado de Windows se le puede considerar un recién llegado.

Podrás hacer algo esencial con el sistema de Google

Como sabéis Chrome OS es el sistema operativo de Google basado en la nube, y que cada vez más ordenadores portátiles llevan de fábrica. En este caso estamos hablando de una nueva funcionalidad que se estrena en Chrome OS 108, una nueva versión donde la estrella es la papelera de reciclaje, sí, la legendaria papelera de Windows que ahora por fin está disponible también en el sistema operativo de Google. No es exactamente una papelera, vamos, que no tiene su aspecto, pero su uso sí que es parecido al de la herramienta de Microsoft.

Qué es y para qué sirve el modo incógnito de los portátiles Chromebook | Unplash

Dentro de esta nueva carpeta todo lo que se añada a ella se borrará pasados 30 días de forma automática. De esta manera su funcionamiento será igual que el de una papelera de reciclaje al uso. Y es que hasta ahora este sistema operativo tenía un grave problema en todo lo relacionado con la conservación de archivos en el PC. Ya que, si se borraba un documento cualquiera, este desaparecía para siempre, permanentemente, y no había manera alguna de recuperarlo. De esta manera esa función viene para enmendar este problema, que evidentemente no se podía seguir dando en un ordenador del siglo XXI.

No es la primera vez que se conoce la existencia de esta papelera para Chrome OS, porque ya en la versión 89 del sistema operativo existía esta herramienta. Eso sí, no ha sido hasta ahora, en la versión 108, cuando ha estado disponible de manera predeterminada, para todos los usuarios. Por lo que ahora sí que se viste de largo y ofrece esta funcionalidad a todos los usuarios. Es una función que era esperada por muchos, después de que lleve ya disponible no solo en Windows, sino también en MacOS varias décadas. Nunca es tarde si la dicha es buena, que se suele decir.

Así que, si cuentas con un PC con este sistema operativo, no esperes más y actualiza a la versión 108 para poder contar con una función que desde luego es esencial en el día a día del uso de un ordenador, ya sea portátil o de sobremesa. Y aunque no tenga la apariencia de una verdadera papelera, la realidad es que será tan útil como ella.

