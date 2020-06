Los atajos de iOS son una herramienta que Apple puso en nuestras manos en septiembre de 2018, con el estreno de la versión 12 y los nuevos iPhone XS y XR. Resumiendo mucho, nos permiten programar una serie de tareas para que el smartphone las inicie tras una orden de voz que las pone en marcha. De esta manera, se pueden ir configurando acciones complejas a partir de pequeños comandos que funcionan con ese concepto IFTTT (SIEEE en español, que significa "Si [ocurre] esto, entonces [haz] eso").

Es a través de esta herramienta de iOS que un usuario ha querido crear una atajo capaz de activarse con un simple comando de voz, que es el de "Oye Siri, me están deteniendo". Y como podéis imaginar, ha sido desarrollado al calor de los últimos acontecimientos que se han vivido en los EE.UU. por las muertes violentas de George Floyd y Rayshard Brooks a manos de agentes de policía, con la intención de que siempre quede constancia en vídeo de cómo actúan esas fuerzas de seguridad.

¿Qué hace este atajo?

Básicamente, este atajo que podemos instalar en nuestro dispositivo, se activa ante la frase "Oye Siri, me están deteniendo" y lo primero que hace es atenuar la actividad del dispositivo para que pase completamente desapercibido ante los agentes de la autoridad. De esta manera, bajará el brillo de la pantalla, y el volumen del sonido, detendrá cualquier fuente de música o contenido que estemos reproduciendo y lanzará una alerta a través de un mensaje que se enviará a un contacto que nosotros elijamos.

Esa persona, no solo tendrá en su móvil el aviso que le indica que nos han detenido, sino que también tendrá acceso a la ubicación GPS de dónde está ocurriendo todo. Paralelamente, el smartphone activará la cámara frontal del móvil para empezar a grabar todo lo que ocurra y, en el momento que termine, hará una copia del vídeo para enviárselo a otro contacto que nosotros consideremos. Según su responsable, tras concluir todo el incidente, el atajo "devuelve el volumen y el brillo a donde estaban, apaga `No molestar` y da opción de enviarlo tdo a iCloud, Google Drive o Dropbox".

A bunch of people and news outlets are passing around an old version of my ‘Getting Pulled Over’ Shortcut.

Current version is here:https://t.co/P3rKxJKNKm

Current versions will always be posted at:https://t.co/gFrOSdBV6W#Siri #Police #Shortcuts