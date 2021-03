Así puedes probar el nuevo explorador de archivos de Windows 10

A lo largo del tiempo Windows ha sufrido multitud de actualizaciones en los que los cambios han sido de todo tipo, estéticos, de programación, de funcionalidades. Muchas de estas funciones han ido apareciendo y desapareciendo, pero una de estas funciones que se ha mantenido de manera fiel ha sido el explorador de archivos. Una característica que ha acompañado a Windows a través de los años y ha mantenido a pesar de los cambios.

Nuevo Explorador de archivos

Esta función que se incluyó por primera en la Windows 95 se creó para administrar el equipo, crear archivos y carpetas o lanzar aplicaciones, lo que le convierte en un componente esencial del sistema operativo. Aunque en las últimas actualizaciones del sistema se ha incluido un nuevo explorador de archivos, este no lo encontramos a simple vista. Para comenzar a usarlo debes activarlo, te contamos cómo.

Creando el acceso directo | TecnoXplora

Este nuevo explorador sólo está disponible para la versión de Windows 10 v1703 o posterior, por lo que antes de nada debes comprobar si la versión del sistema operativo de tu ordenador. Para ello, teclea en la barra de búsqueda “especificaciones de Windows”. Pulsa en el resultado para acceder a la información en “Acerca de”. En el apartado “especificaciones de Windows” podemos ver la información relativa a edición y versión entre otras cosas.

Si tienes una de las versiones que incluyen este ajuste puedes activarlo creando un acceso directo, hacerlo es muy sencillo tan sólo tienes que seguir los siguientes pasos:

Usa el ratón para pulsar su botón derecho en cualquier parte del escritorio.

en cualquier parte del escritorio. Entre las opciones disponibles selecciona "nuevo > Acceso directo"

En escriba la ubicación del elemente explorer shell:AppsFolder\c5e2524a-ea46-4f67-841f-6a9465d9d515_cw5n1h2txyewy!App y pulsa sobre siguiente.

y pulsa sobre siguiente. Automáticamente le asigna el nombre “ Explorer ” pero puedes cambiarlo si lo deseas.

” pero puedes cambiarlo si lo deseas. Por último, pulsa el botón aceptar y automáticamente nos aparece el icono en el escritorio.

Si quieres también puedes anclarlo a la barra de tareas, pulsa el botón derecho sobre el acceso directo y selecciona la opción “anclar a la barra de tareas” o bien arrastrándolo a la barra de tareas.

Visa de los exploradores | TecnoXplora

Las diferencias entre ambas versiones del explorador son significativas, con un aspecto más minimalista en el que a primera vista ha desaparecido la barra lateral, la barra de herramientas en la parte superior de la ventana y el listado de los archivos recientes. Por otro lado, el aspecto de las carpetas también cambia, un diseño más simple en el que desaparecen la previsualización de los archivos que contienen. Sólo disponemos de unos cuantos iconos en la parte superior de la pantalla para llevar a cabo acciones como seleccionar archivos, crear nuevas carpetas, copiar o pegar elementos entre otras opciones.

Una nueva y minimalista forma de explorar de archivos que facilita la navegación y que sólo contiene las opciones estrictamente necesarias para su funcionamiento. Pero si este nuevo aspecto no te convence, no te preocupes pues activar el nuevo explorador no sustituye al predefinido por Windows, sino que podemos usar ambos indistintamente.