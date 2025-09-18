Asistente de cámara del Google Pixel, ¿para qué sirve y cómo activarlo?

Sacar la foto perfecta es el objetivo de muchos fotógrafos profesionales y amateur. Ahora conseguir esta instantánea es mucho más sencillo, incluso sin tener conocimientos previos de fotografía. Gracias a la cámara del nuevo píxel 10 y la inteligencia artificial es posible.

Saca mejores fotos con la ayuda de de la IA

El recién llegado a la familia Pixel, cuenta no solo con una potente cámara, sino que esta se integra a la perfección con el software de Gemini. Lo cual permite un procesamiento en tiempo real de la imagen, sin demoras y de forma casi instantánea. Lo que nos asegura que los consejos y mejoras en las imágenes tomadas con esta, se apliquen de forma casi instantánea, en cuestión de segundos. Una de las características principales por lo que destaca esta.

Accediendo al asistente de cámara | TecnoXplora

Inmortalizar un momento en cualquier lugar es algo que hace posible el llevar siempre con nosotros una cámara en nuestro móvil. Gracias a esto no es necesario esperar el momento perfecto para hacerlo y que no nos pille preparados. La integración de la inteligencia artificial como Gemini, tanto en el sistema operativo de Android como en la propia app de la cámara, nos ofrece una serie de ventajas, con el desarrollo de nuevas funcionalidades como el asistente de cámara de Google.

Una nueva funcionalidad de la que podemos disfrutar por el momento en exclusiva en los teléfonos de Google .

. Para acceder a esta solo tenemos que entrar en la app de la cámara y pulsar en el nuevo icono que aparece en la esquina superior derecha de la pantalla.

que aparece en la esquina superior derecha de la pantalla. Al hacerlo, accedemos al asistente de cámara.

Ahora, en la pantalla de nuestro móvil, seleccionamos lo que quieres que aparezca en la foto.

También tienes la opción de buscar inspiración siguiendo los consejos que de forma personalizada nos ofrece el asistente para mejorar el resultado final.

Tener una buena cámara no es lo único, el secreto para una buena foto reside en la habilidad del fotógrafo y sus conocimientos de fotografía. Una buena composición, un buen ángulo e inclinación de la cámara, jugar con la iluminación y el contraste son algunos de los trucos que debemos probar para conseguir la foto perfecta. Ya no es necesario tener estos conocimientos, ya que son algunos de los consejos que nos ofrece Gemini.

Además, una vez obtenida nuestra foto, también podemos mejorarla con la ayuda de la inteligencia artificial, aplicando filtros y retoques tanto en el brillo como en el contraste, con lo que se consiguen imágenes con colores más vivos y saturados. Sin perder tiempo y en cuestión de segundos.

Lo que nos convertirá en un fotógrafo profesional, aunque carecemos de sus habilidades. Algo que cada vez es más habitual en las diferentes aplicaciones que cuentan con este tipo de tecnología. De manera que sin saberlo nos convertimos en nuestro propio director de arte visual. Lo que permite liberar la creatividad y ver, capturar el mundo tal y como lo vemos, gracias a las herramientas más adecuadas, que no siempre tienen que ser las más caras.